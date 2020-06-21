【科技新知】唔再需要蜜蜂？　無人機載住泡泡傳播花粉

許多植物幾乎完全依靠蜜蜂作為自然授粉媒介，但由於農藥、寄生蟲、氣候變化等原因，蜜蜂的種類已大大減少。日本化學家宮古英次郎（Eijiro Miyako）及其團隊開發以無人機為花朵授粉的技術，並成功地將其用於梨園授粉。

宮古和他的團隊將梨花粉粒與含有營養成分的肥皂溶液混合，然後將混合物裝入泡泡槍中。他們使用噴槍將氣泡釋放到梨園中，每朵花擊中大約2到10個氣泡，約有95％的花朵結出果實。

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隨後他們的團隊將泡沫噴霧器安裝到無人機上，在嘗試了各種速度和高度後，發現無人機能以泡沫擊中90％的花朵。宮古指，更好的目標定位可以使成功率提高。他們還在研究一種對環境安全的肥皂泡解決方案，可以加快生物分解。

雷丁大學（University of Reading）農業生態學家西門·波茨（Simon Potts）擔心無人機會分散養蜂的注意力。他指出，氣泡傳播法增加了化學乾擾授粉和污染土壤的風險。

另外，由於氣泡無法承受雨水或強風，軌跡容易受影響，因此目前尚未能全面替代自然傳播的過程。