CCL再創今年新高　邊區最強勢？

隨着新冠肺炎疫情緩和，香港樓價慢慢回升，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數（CCL）最新報180.74點，按周升1.18%，再創今年新高。中原研究部高級聯席董事黃良昇稱，估計未來樓價走勢反覆，但向上趨勢不變，CCL繼續以190點為目標。換言之，以目前水平計，樓價料再升半成。

值得留意的是，除了CCL按周上升，其餘三大指數同步向上：中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報184.72點，創40周新高，按周升1.37%、CCL（中小型單位）報182.08點，創31周新高，按周升1.25%、CCL（大型單位）報173.61點，按周升0.76%。

分區指數三升一跌，雖然新界東CCL Mass按周下跌，惟跌幅慬0.10%。其餘三區表現強勢，九龍CCL Mass報182.73點，按周升1.63%，創42周新高。港島CCL Mass報188.19點，按周升1.65%。新界西CCL Mass報166.42點，按周升1.72%，創35周高。

若以今年初低位計，九龍區表現最強，至今升6.64%，新界西緊隨其後，升6.12%、港島區則升5.07%、其中新界東最弱勢，只升4.31%。

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