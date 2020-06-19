【iPhone消息】傳蘋果iOS 14系統將改名為「iPhoneOS」

▲ 近日有消息指，Apple可能會將iOS 14系統改名為「iPhoneOS」。

下週將迎來蘋果（Apple）一年一度WWDC開發者大會，屆時官方將會發布新品及系統更新等消息，而iOS 14會是其中一大亮點。不過近日就有消息指，Apple可能會將iOS 14系統改名為「iPhoneOS」。

知名爆料達人 Jon Prosser 在Twitter上表示，蘋果可能會重新採用iPhone OS作為系統命名。事實上，早於2010年之前，蘋果原本將iOS系統命名為iPhone OS，後來發佈iPad產品，iPhone OS則改名為iOS。外界推測，蘋果是為不同系統採用統一的命名方式，並直接以產品名稱來命名，例如Macbook的macOS、iPad的iPadOS、Apple Watch的watchOS系統等。

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蘋果向來會在WWDC發表重大軟件更新，不過，Jon Prosser就沒有透露iPhone OS是否會在WWDC大會上出現。早前蘋果表示，今年WWDC所有活動均轉以線上形式進行。

要留意蘋果WWDC大會的最新消息，屆時本報記者將會為大家帶來最緊貼的資訊。

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責任編輯：李寶如