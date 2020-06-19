【美國疫情】20州確診急增 華府專家：再封城意義不大

新冠肺炎疫情在美國未見減退跡象，20州確診急增，但華府專家表示，毋須再封城應對。華府傳染病專家福西為很多人外出未佩戴口罩而煩惱，指由相片可見，酒吧食客和教會會眾未戴上口罩。他再三呼籲，民眾佩戴口罩。

美國單日新增的新冠肺炎病例維持在2萬多宗，當中以加州和德州較為嚴峻。福西（Anthony Fauci）稱，兩個州需在疾病控制方面做得更好，但不需再實施封鎖措施。

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福西指，在恢復正常生活前，各州可採取在地化的防控措施，何時及如何復課尤其關鍵。他續稱，在完全沒有病例的地方，復課固然是沒有問題；若該地出現中等程度的感染，需推遲復課。

福西建議，採用上下午班、分開上課的安排，重申學童和老師應戴口罩。

美國疾病控制及預防中心（CDC）早前更改指引，建議國民佩戴口罩。福西仍為很多人外出未佩戴口罩而煩惱，當局缺少佩戴口罩的相關指引。他說：

「有些人做得很好，有些則做得不好，是個大雜燴。」

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記者：韓羚