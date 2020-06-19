【科網狂潮】京東徐雷：不太在乎只成立4年的公司　拼多多總市值超越京東

▲ 京東徐雷：我不太在乎只成立4年的公司。

本港集齊內地電商三大巨頭中的阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） ，獨缺拼多多（美：PDD）。京東6月18日港股掛牌，京東零售CEO徐雷接受外電彭博訪問被問及如何應對來自拼多多的威脅？徐雷回答，「我不太在乎只成立了4年的公司」。截至目前，拼多多總市值高達987億美元（7650億港元），京東總市值為7264.6億元。

徐雷稱，當一家公司（拼多多）出現在市場，它肯定是有價值的，應該讓市場和顧客檢驗它是否能夠持續。

「618」大促銷活動在昨天（18日）達至頂峰，京東618全球年中購物節累計下單金額達到2692億元人民幣，按年增長33.6%。對手拼多多透露，自5月25日啟動618大促銷以來，平台訂單量較去年同期增長119%，惟未公布具體成交總額。

此外，拼多多傳預計將於6月底通過聆訊，7月中上旬赴港掛牌。不過，市場指拼多多2018年中旬美國上市，至今上市未足2年，不符合回港二次上市的時間要求。

拼多多美股的股價本周以來不斷新高，高位曾見86.75美元，總市值一度突破1000億美元（7750億港元）。現美股盤前漲1.46%，報83.62美元。

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