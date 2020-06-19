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【iPhone減價】3Bazaar限定店登陸尖沙咀　快閃優惠即減達$2,000

科技 18:03 2020/06/19

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3香港於尖沙咀開設全新3Bazaar限定店，搜羅各大品牌的智能手機、裝置及配件，以期間限定的驚喜價上架，為客戶提供大量快閃優惠，折扣更高達港幣2,000元。

隨著新冠肺炎疫情漸趨穩定，本港經濟活動逐漸恢復。疫情期間，港人被迫困在家中隔離社交活動，封城漸久，必定迎來「報復式消費」。3香港於尖沙咀開設全新3Bazaar限定店，搜羅各大品牌的智能手機、裝置及配件，以期間限定的驚喜價上架，為客戶提供大量快閃優惠，折扣更高達港幣2,000元。

【父親節優惠】618網購熱點　蘋果手機半價？

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用戶只需憑同區任何商店的優惠券前往3Bazaar，即可將優惠券當作現金使用，購買精選產品，節省高達港幣2,000元。為此，3Bazaar特意嚴選Apple、Samsung、HUAWEI、Alcatel、Nokia 及TCL六大品牌人氣產品，當中包括逾40 款人氣手機、平板、旅行充電器、USB充電線、電話套、空氣清新機及無線耳機等配件。

此外，客戶於3Bazaar購買任何手機，更可以港幣3元加購Sony開放式藍牙立體聲耳機SBH82D（建議零售價：港幣899元）或JBL無線入耳式耳機（建議零售價：港幣418元）。

而3香港每周更會精心推介一項優惠，開店首周優惠將推出以4折價錢購買AirPods配無線充電盒。客戶只要購買iPhone 11的128GB型號一部，即可用$640購買原價$1,599的AirPods配無線充電盒。

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明天起每逢星期六下午3 點，3Bazaar將加推限時限量快閃優惠，首輪優惠就是iPhone 11的256GB（建議零售價：港幣7,299元）型號，減高達$1,300元，即是6000元有找就可以買到。而Samsung Galaxy Note 10（建議零售價：港幣6,998元），減高達2,000元，每款限售10部，各位切勿錯過！

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責任編輯：施雯雯

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