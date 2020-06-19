【結果係點?】 買50萬個中國製口罩應急 到日本「中伏」

近日日本傳媒報導, 日本神奈川縣收到向中國訂購的口罩，原本以為可以解決當地醫院的口罩荒問題，怎料經第三方檢測，抽樣發現該批口罩8 個有5個不合規格，其防菌能力並未能達到N95口罩的標準，這批口罩現時不能送到醫護人員使用，轉而送到中度風險的病人使用也不行，原因是這批口罩質素參差，合格與不合格口罩混雜。

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四月時神奈川縣每日新增確診人數雙位數上升，醫院口罩存量告急，於是該縣有關部門立即採去採購，經東京一間貿易公司，向中國訂貨，以1.3億日元(約942萬港元)買下50萬個口罩，平均每個口罩約19港元，並分三次運到日本。現時該縣政府要求東京的貿易公司於今月底補送合格口罩，若有延遲或再發現不合格口罩混雜，有關合約將被取消，兼且要罰款。該縣有多名議員要求徹查此事，調查方向是為何縣政府不在日本國內、反而要越洋採購口罩，但有負責此事的人員表示，由於當時情況太緊急，未能向國內的生產商採購。

今年4月芬蘭有官員因向中國買入200萬個不合格口罩捱轟，最後要下台。加拿大政府於4月底公布，早前向中國買入的100萬個KN95口罩，並不合規格，因此未能供醫護人員使用。

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