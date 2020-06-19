【疫市營商】茲曼尼真皮梳化優惠低至74折　逾200種顏色選擇

▲ 茲曼尼GIORMANI的夏日勁減優惠由即日起至7月5日，過百款真皮梳化及布藝梳化低至74折。（茲曼尼提供圖片）

疫情期間，安在家中的時間比以往長，梳化變得更為重要。茲曼尼GIORMANI由即日起推出夏日勁減優惠，有過百款真皮梳化及布藝梳化低至74折，有超過200種皮布顏色可供選擇。顧客更可按家中空間大小以及個人喜好，自訂梳化尺寸及軟硬度。

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茲曼尼GIORMANI的夏日勁減優惠由即日起至7月5日。推廣期間，訂購任何真皮梳化，Grade 1水牛皮系列可獲82折；Grade 2厚水牛皮系列；Grade 3厚黃牛皮系列則可獲77折。 而Grade 4 特厚黃牛皮系列、Grade 5 半青全真皮系列及布藝梳化低至74折，布套更低至5折。

當中「至抵價優惠」包括JAYMAN 8041 Grade 3厚黃牛皮半真皮2.5座位梳化，只需6350元。另外，茲曼尼GIORMANI又有 「早鳥優惠」，即日起至6月28日，惠顧指定METRO I-IV 4032-4035 或 KOSMO I-IV 4036-4039 Grade 3厚黃牛皮半真皮梳化，即可享75.5折優惠再送皮革護理濕紙巾20張 （價值： $170）。

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責任編輯：葉泳珊

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