你的小小捐贈 成就孩子大大宇宙  Pricerite實惠 X 福幼基金會「愛心百寶檯」慈善捐贈活動 

現時香港有大約四分之一的兒童生活在貧窮線下，當中劏房兒童的生活空間更是嚴重不足，每天大部分時間都要瑟縮在床上學習和遊戲，而擠迫的生活空間可能會影響劏房兒童的身心發展，甚至令他們不時感到無比孤獨寂寞。用心關懷香港每個家庭的Pricerite實惠，多年來致力以創意家居解決方案及樂觀的態度，協助香港家庭積極面對家居生活上的種種挑戰。為照顧劏房兒童的需要，Pricerite實惠今次特意聯同福幼基金會，為劏房兒童量身設計「愛心百寶檯」，希望利用這張摺疊式的百變家具，在有限的空間滿足兒童生活上的不同需要(學習、玩樂、用膳等)，藉此為他們送上溫暖，並幫助他們創造更多生活上的可能。

只需一張「愛心百寶檯」 即為劏房兒童帶來百變空間

以狹窄的生活空間作考量，Pricerite實惠特意為劏房兒童設計「愛心百寶檯」，期望在有限的空間裏，透過一件百變傢俬滿足兒童在家中生活的各項需求。「愛心百寶檯」除了作為兒童的飯檯及書檯，亦提供儲物空間讓兒童收藏自己的各樣寶藏。此外，百寶檯的前櫃門更設有白磁貼板，小朋友可在自己的「遊戲小天地」上畫畫及遊戲。 「愛心百寶檯」同時附送透明貼紙，小朋友可發揮創意，利用貼紙創造自己的百變小夥伴，隨時隨地更改夥伴造型。

●佔地小 摺合後的長闊為30及60厘米，方便慳位

●學習及用膳 兩側檯面打開後，長度由30厘米延伸至90厘米，提供充足空間予兒童學習及用膳

●設白磁貼板 前櫃門設有白磁貼板，可讓小朋友書寫、畫畫及遊戲

●書本玩具一併收納 櫃身另一側設有櫃桶，方便兒童收納文具及課本

Pricerite實惠聯同林嘉欣小姐 創作特別版貼紙贈予劏房兒童及捐贈者

「家是小孩的成長基地，也是他們的快樂泉源。不論環境如何，在小孩的心中，每天在家裏發生的大小事都足以讓他們樂透半天。這些珍貴的一點一滴，都會累積成為小孩創作大宇宙的基石。」Pricerite實惠代言人林嘉欣小姐(Karena Lam)以「快樂從家出發」為主題，與女兒Kayla和Sofie為此捐贈活動創作一系列貼紙。林嘉欣小姐希望透過這套色彩繽紛的貼紙，向兒童傳遞快樂的訊息，鼓勵他們正面地追尋心中的大大宇宙。

「快樂從家出發」

林嘉欣小姐與兩位女兒一同繪畫家中令他們快樂的事物，所設計的貼紙包含他們最愛的家人及心愛的玩偶等。而一些日常的食物及植物，在小孩心中原來也是舉足輕重的快樂泉源！小朋友可將這些象徵快樂的貼紙張貼在「愛心百寶檯」上，不論學習、玩樂或用膳，都可以感受這份快樂。

打造專屬的小夥伴專屬的小夥伴專屬的小夥伴

除了林嘉欣特別版貼紙，「愛心百寶檯」亦附送一組DIY表情貼紙。小孩可透過拼貼各款表情圖案，打造專屬自己的小夥伴，與它一同成長。

你的小小捐贈 成就孩子大大宇宙

「愛心百寶檯」捐款途徑

1）直接購買「愛心百寶檯」檯券

由6月19日至7月31日，可於Pricerite實惠門市或網店直接購買「愛心百寶檯」檯券，檯券面額分為3款，分別為1/4張檯檯券($200)、半張檯檯券($400)及一張檯檯券($800)，全數捐款將直接轉交福幼基金會用作製作「愛心百寶檯」的經費。為答謝捐贈者的支持，凡購買檯券可獲贈林嘉欣小姐特別版貼紙一張。

２）你買一件書房傢俬，Pricerite實惠捐贈$200

正計劃為你的小孩添置書房傢俬？由6月19日至7月31日，於Pricerite實惠門市或網店惠顧任何一件書房傢俬，Pricerite實惠便會捐贈$200予福幼基金會作製作「愛心百寶檯」的經費。在為自己的小孩打造更好的學習環境的同時，你亦能幫助劏房兒童，大大改善他們學習及生活環境。

門市資料: http://crmg.ly/e

E-blog: http://crmg.ly/91

(資料由客戶提供)

