【定期存款】中銀渣打齊減港元定存　虛擬銀行天星首次問鼎冠軍

渣打減港元定期存款的短存息，計及本周三（17日）中銀香港 （02388） 亦削半年以下的息率，全周共有10間大小行減定存息，展望半年結的定存息市況，專家預計兩間發鈔行帶頭減，料中小行再有新一輪跟減。

渣打及中銀齊於6月開局至今，首度調低港元存息，渣打剛下調3個月年息0.1厘，新息率至1.15厘。

比併大型銀行，中銀於本周三削減半年以下的短存息，當中3個月期下調0.1厘，新息率至1.5厘。至於一個月及半年期齊削0.2厘，半年期的新息率為1.1厘；一個月則報0.55厘。

現時3個月年息，以滙豐及恒生 （00011） 齊報1.6厘最高，但中銀的1.5厘仍抛離渣打的1.15厘。半年期方面，滙豐以1.3厘稱冠，中銀的1.1厘險勝恒生的1.05厘，渣打僅得0.95厘。

可是，大行的3個月年息，仍不及工銀亞洲的4.2厘膺「高息王」（見表）；這中資行的半年存息亦有1.4厘，也高於上述3間發鈔行。

此外，綜觀其它業界，本周同步減定存息還包括花旗、工銀亞洲及星展等銀行，華僑永亨、招商永隆與建行亞洲亦削短存；信銀國際全面調低短中長息。甚至連顛覆傳統銀行、擅打價格戰的虛擬銀行，即首間開業的眾安銀行（ZA Bank），更自5月以來6度全面減息。

事實上，甫踏入6月港銀已不斷削低定存息，最近大小行更重手減，如花旗把3個月短存由兩厘累削0.8厘；單以本周一（15日）計，這美資大行驟減0.3厘，至僅得1.2厘。招商永隆自6月至今5連削，把半年期息率累降0.3厘，新報1.3厘。

接連兩周乏「一面倒獨加」的銀行，另外，東亞 （00023） 、創興 （01111） 、集友、交銀香港及大新 （02356） ，則加減不同存期。

正因10多間大小銀行頻密調整存息，令本周各存期中，以一年期的長息榜又再大執位，由於信銀國際狠削0.15厘至1.4厘，因而失落冠軍，僅險守第3。反而上周四（11日）才正式開業的天星銀行（Airstar），基於傳統銀行鬥減息，天星作為第2間虛擬銀行，維持1.5厘息，一躍晉級成榜首。

半年期方面，較大變化是大新 （02356） 驟削0.3厘至1.3厘，故頓失三甲列；而信銀只降0.1厘至1.5厘，仍幸保亞軍。

星展銀行（香港）經濟師謝家曦認為半年結前銀行續減定存，主因有4，包括︰

（1）大小銀行皆轉戰政府向市民派錢1萬元，本周日（21日）開始接受登記，涉資700億元商機；博密密吸小額存款，令風險較可控，如中銀提供10萬元存3個月享4.3厘特惠息。

（2）疫情爆第2波，累及全球經濟較難作V形急彈，本港失業率又高企，創海嘯後的15年新高，料銀行緊盯信貸質素。

（3）縱使包括俗稱「B仔股」的生科股及醫療IPO股熱爆，如已截止認購的康基醫療 （新上市編號︰09997） ，以及海吉亞醫療 （新上市編號︰06078） ，孖展凍資約1500億元。然而，以今年集資王京東 （09618） ，鎖資約2,800多億元已於周三回籠；適逢港滙偏強令銀行水浸，傳統銀行遂毋須逆市鬥加存息。

（4）與樓按掛鈎的1個月港元拆息雖結束連跌15天，一度創3年的最長跌浪；但拆息即使掉頭升，仍未重返0.5厘，昨報價不足0.45厘。何況，還有6個交易日上半年便完結，預計拆息將於0.45厘到0.8厘上落，暫難重上1厘大關。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬