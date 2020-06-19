  • 29°C
香港時間 : 2020619日 (五) 22:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情經濟】疫情後市值暴增　《金融時報》疫情百大贏家　

股樓投資 21:23 2020/06/19

分享：

「這是最壞的時代，這是最好的時代」疫情打擊全球經濟，同時令新經濟與舊經濟的分野擴大，為前者帶來新機遇。《金融時報》統計了前100大受惠這波疫情的企業，這些公司涵蓋製藥、雲端、電商及賭博。

第一名：Amazon

各國政府要求民眾居家避疫時，Amazon就成為消費者在家購物的商店，就連平時在超市才買到的這股熱潮甚至使亞馬遜一度暫停在倉庫存放非必需品。不過Amazon創辦人Jeff Bezos指，收入大增的同時，成本也大增近40億美元用於防疫，或會令Amazon陷入2015年以來的首次虧損。不過無論如何，網購和雲端已成趨勢，帶動其股價節節上升。

第二名：Ｍicrosoft

Ｍicrosoft CEO Satya Nadella數年前開始轉向發展雲端，現在貴為全球第二大雲端供應商，可以說是收成正果，旗下企業通訊平台Teams以及雲端平台Azure也受惠於全球民眾遠距辦公熱潮，甚至在4月全球有9000萬玩家使用Xbox Live遊戲服務。

第三名：Apple

就算沒有實體店，在Apple在期內發布新的iPhone、iMac和MacBook Air下，Apple的線上銷售卻沒有減弱，吸引更多用戶使用「蘋果生態圈」下的服務。Apple管理層預計，遠距工作除了帶動相關軟件需求外，亦令消費品及企業需要升級其電子產品，Apple在疫情期間已增加2191億美元，創下歷史新高。

第四至20名企業

名次 企業名稱 疫情期間增加市值
4 Tesla 1084億美元
5 騰訊 930億美元
6 Facebook 857億美元
7 Nvidia 833億美元
8 Alphabet 681億美元
9 PayPal 654億美元
10 T-Mobile 597億美元
11 拼多多 552億美元
12 Netflix 551億美元
13 美團點評 536億美元
14 Shopify 514億美元
15 Zoom 479億美元
16 JD.com 443億美元
17 Adobe 401億美元
18 Audi 378億美元
19 AbbVie 377億美元
20 貴州茅台 355億美元

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 國際組

經濟 軟件 雲端 新經濟 金融 美元 美團點評 Facebook Apple 騰訊

上一篇文章

【新冠肺炎】日本推「密切接觸者追蹤」App　距1米內、15分鐘以上就通知

下一篇文章

【港區國安法】大和薦5大地產股　稱港商廈市場未處於世界末日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
業主低市價賣樓　原因估你唔到
業主低市價賣樓　原因估你唔到
【大預言家】新冠肺炎好大件事？　德銀預言4大災難事件將摧毀全球經濟　
【大預言家】新冠肺炎好大件事？　德銀預言4大災難事件將摧毀全球經濟　
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票