【疫情經濟】疫情後市值暴增　《金融時報》疫情百大贏家　

「這是最壞的時代，這是最好的時代」疫情打擊全球經濟，同時令新經濟與舊經濟的分野擴大，為前者帶來新機遇。《金融時報》統計了前100大受惠這波疫情的企業，這些公司涵蓋製藥、雲端、電商及賭博。

第一名：Amazon

各國政府要求民眾居家避疫時，Amazon就成為消費者在家購物的商店，就連平時在超市才買到的這股熱潮甚至使亞馬遜一度暫停在倉庫存放非必需品。不過Amazon創辦人Jeff Bezos指，收入大增的同時，成本也大增近40億美元用於防疫，或會令Amazon陷入2015年以來的首次虧損。不過無論如何，網購和雲端已成趨勢，帶動其股價節節上升。

第二名：Ｍicrosoft

Ｍicrosoft CEO Satya Nadella數年前開始轉向發展雲端，現在貴為全球第二大雲端供應商，可以說是收成正果，旗下企業通訊平台Teams以及雲端平台Azure也受惠於全球民眾遠距辦公熱潮，甚至在4月全球有9000萬玩家使用Xbox Live遊戲服務。

第三名：Apple

就算沒有實體店，在Apple在期內發布新的iPhone、iMac和MacBook Air下，Apple的線上銷售卻沒有減弱，吸引更多用戶使用「蘋果生態圈」下的服務。Apple管理層預計，遠距工作除了帶動相關軟件需求外，亦令消費品及企業需要升級其電子產品，Apple在疫情期間已增加2191億美元，創下歷史新高。

第四至20名企業

名次 企業名稱 疫情期間增加市值 4 Tesla 1084億美元 5 騰訊 930億美元 6 Facebook 857億美元 7 Nvidia 833億美元 8 Alphabet 681億美元 9 PayPal 654億美元 10 T-Mobile 597億美元 11 拼多多 552億美元 12 Netflix 551億美元 13 美團點評 536億美元 14 Shopify 514億美元 15 Zoom 479億美元 16 JD.com 443億美元 17 Adobe 401億美元 18 Audi 378億美元 19 AbbVie 377億美元 20 貴州茅台 355億美元

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