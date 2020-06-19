新股熱潮帶旺 利港股再發力（訂戶専享） 金融經濟 17:34 2020/06/19 分享： 本港新股熱潮持續，焦點股京東 （09618） 上市後，新股康基醫療 （新上市編號：09997） 及海吉亞 （新上市編號：06078） 接力，熱力毫無退減。據以往經驗，新股熱潮可帶動港股市場節奏，料港股升勢可持續。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享） 2020/06/17 騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享） 美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享） 2020/06/16 美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享） 港股成交三度起飛 港交所「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 2020/06/15 港股成交三度起飛 港交所「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 【中概股回歸】網易六成股份轉移來港 第一上市還會遠嗎?（訂戶專享） 2020/06/12 【中概股回歸】網易六成股份轉移來港 第一上市還會遠嗎?（訂戶專享） 鮑威爾金句鴿姿畢現 「加息想也沒想過」（訂戶專享） 2020/06/11 鮑威爾金句鴿姿畢現 「加息想也沒想過」（訂戶專享） 中國概念股 IPO 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 香港股票 第二上市 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入