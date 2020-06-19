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新股熱潮帶旺 利港股再發力（訂戶専享）

金融經濟 17:34 2020/06/19

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本港新股熱潮持續，焦點股京東 （09618） 上市後，新股康基醫療 （新上市編號：09997） 及海吉亞 （新上市編號：06078） 接力，熱力毫無退減。據以往經驗，新股熱潮可帶動港股市場節奏，料港股升勢可持續。

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欄名 : 交易講場

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