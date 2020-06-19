【美國示威】非裔女助理國務卿辭職 表明不滿特朗普

▲ 美國非裔女助理國務卿泰勒宣布辭職，更於辭職信中指她和特朗普，在種族議題方面的價值觀有分歧。

美國各地反種族歧視示威持續，美國總統特朗普處理種族問題及示威的手法備受爭議。美國白宮更掀起人事風波，美國非裔女助理國務卿泰勒（Mary Elizabeth Taylor）宣布辭職，更於辭職信中表明對特朗普不滿，指她和特朗普在種族議題方面的價值觀有分歧。

【美國大選2020】白人女議員籲拜登選黑人女性「療癒國家」

【美國示威】不等民眾出手 「黑人牙膏」先自我審查

《華盛頓郵報》報道，泰勒周四（18日）向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）遞信辭職，表示她選擇辭職是要依循良心的指示（follows the dictates of conscience）。

泰勒又於信中反映自己對特朗普（Donald Trump）的不滿：

總統有關種族不公和非裔美國人的言論和行動，違反我的核心價值觀和信念。

（The President's comments and actions surrounding racial injustice and Black Americans cut sharply against my core values and convictions.）

【中美角力】特朗普：中國故意散播疫情 打擊他國經濟

【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河

泰勒在信中表示，感謝上司蓬佩奧聽取其意見時，表現出尊重的態度。泰勒更讚揚對方理解其個人價值觀和信念，但未有對特朗普作出評價。

現年30歲的泰勒為特朗普政府的高級非裔官員，自特朗普擔任總統以來，就於國務院任職至今。據悉，泰勒於2018年獲提名，成為美國史上最年輕的立法事務助理國務卿，也是第一位擔任這個職位的非裔女性。

【美國示威】桂格旗下品牌涉黑人形象捱批 宣布停用

斥特朗普為爭產「害死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd），上月遭白人警員跪頸致死，引發各地大規模示威，特朗普也為此屢受爭議。

華盛頓警方曾以武力驅散白宮外和平示威者，讓特朗普前往對面的教堂供傳媒拍照，結果遭外界批評其只顧政治表演。特朗普更曾經消費死者弗洛伊德，在公布5月就業報告當日指，美國失業率回落，弗洛伊德「從上面望下來，也會為國家發生的事感到高興。」

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯：鄭錦玲