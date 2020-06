【美國示威】非裔女助理國務卿辭職 表明不滿特朗普

▲ 美國非裔女助理國務卿泰勒宣布辭職,更於辭職信中指她和特朗普,在種族議題方面的價值觀有分歧。

美國各地反種族歧視示威持續,美國總統特朗普處理種族問題及示威的手法備受爭議。美國白宮更掀起人事風波,美國非裔女助理國務卿泰勒(Mary Elizabeth Taylor)宣布辭職,更於辭職信中表明對特朗普不滿,指她和特朗普在種族議題方面的價值觀有分歧。

【美國大選2020】白人女議員籲拜登選黑人女性「療癒國家」

【美國示威】不等民眾出手 「黑人牙膏」先自我審查

《華盛頓郵報》報道,泰勒周四(18日)向國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)遞信辭職,表示她選擇辭職是要依循良心的指示(follows the dictates of conscience)。

泰勒又於信中反映自己對特朗普(Donald Trump)的不滿:

總統有關種族不公和非裔美國人的言論和行動,違反我的核心價值觀和信念。

(The President's comments and actions surrounding racial injustice and Black Americans cut sharply against my core values and convictions.)

【中美角力】特朗普:中國故意散播疫情 打擊他國經濟

【中印衝突】印媒:解放軍水淹印軍 將多人沖落河

泰勒在信中表示,感謝上司蓬佩奧聽取其意見時,表現出尊重的態度。泰勒更讚揚對方理解其個人價值觀和信念,但未有對特朗普作出評價。

現年30歲的泰勒為特朗普政府的高級非裔官員,自特朗普擔任總統以來,就於國務院任職至今。據悉,泰勒於2018年獲提名,成為美國史上最年輕的立法事務助理國務卿,也是第一位擔任這個職位的非裔女性。

【美國示威】桂格旗下品牌涉黑人形象捱批 宣布停用

斥特朗普為爭產「害死」兄長 特朗普姪女爆黑歷史

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德(George Floyd),上月遭白人警員跪頸致死,引發各地大規模示威,特朗普也為此屢受爭議。

華盛頓警方曾以武力驅散白宮外和平示威者,讓特朗普前往對面的教堂供傳媒拍照,結果遭外界批評其只顧政治表演。特朗普更曾經消費死者弗洛伊德,在公布5月就業報告當日指,美國失業率回落,弗洛伊德「從上面望下來,也會為國家發生的事感到高興。」

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l

責任編輯:鄭錦玲