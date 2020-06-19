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嘉亨灣高層八折賣　代理拆解劈價真相

股樓投資 17:43 2020/06/19

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近期二手樓價見底回升，惟仍有業主劈價逾百萬賣樓。利嘉閣林敏說，西灣河嘉亨灣2座高層F室，實用面積498平方呎，今年3月放盤，叫價1,500萬元，及至近日，業主劈價320萬元，即減價21%，終以1,180萬元賣出單位，實用呎價約23,695元。

一般來說，高層海景戶放盤不多，叫價向來較高，加上嘉亨灣有名氣，業主普遍不願平賣，莫講大幅減價。不過，林敏坦言，上述單位雖然劈價兩成賣，惟屬市價成交。事實上，若看滙豐網上銀行估價，上述單位約值1,114萬元，換言之，單位不算平賣。

值得留意的是，雖然單位劈價兩成賣，看似很悲觀，惟事實卻非如此。林敏解釋說：「原業主當初開價實在太高，看似不想賣，但經同事多月勸告，業主終於肯減價，並以市價出售。」

有資深代理坦言，業主賣樓時，開價會參考市況，但部分業主會故意叫高價，讓買家大幅還價，經過幾論還價後，買家或因劈價成功，沾沾自喜，繼而迅速成交。

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撰文 : 柳家平

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