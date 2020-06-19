【新冠肺炎】日本推「密切接觸者追蹤」App　距1米內、15分鐘以上就通知

日本厚生勞動大臣加藤勝信周四（19日）宣布，當局將推出防疫追蹤手機應用程式（APP），透過這個程式，可記錄用戶之間1公尺內、相處15分鐘以上的數據，一旦確認有用戶感染，就能針對密切接觸者發送通知。當局強調，該程式不會記錄個人資訊，民眾可放心使用。

根據日本放送協會（NHK）報道，這個程式名為COCOA（COVID-19 Contact Confirming Application），透過使用藍牙技術，即可確認用戶過去2周是否與感染新冠肺炎患者有過密切接觸，只要用戶之間符合「距離1公尺以內」及「相處15分鐘以上」條件時，相關數據就會被留存下來，並發送給程式用戶。

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日本當局稱，該程式不會取得用戶姓名和電話號碼等個人資料，亦不會使用衛星定位系統（GPS）的位置信息。首相安倍晉三也強調，「將進一步深化針對群聚感染病例應對措施」，並呼籲放心使用，無需擔心隱私問題。

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