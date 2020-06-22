【都市診療室】非酒精性脂肪肝可逆轉？

你有沒有想過，「總有一個喺左近」的糖尿病、高血脂及高血壓等，會與肝硬化及肝衰竭這些致命疾病扯上關係呢？

原來這些因肥胖引起的併發症，會增加患上非酒精性脂肪肝炎的機會，如未有及早治理，就會演變成肝硬化，甚至肝癌。要預防奪命病症，關鍵在於「逆轉」脂肪肝，改善不良飲食習慣，踢走脂肪，從生活中著手護肝。

肝功能受損增患癌風險

60歲的榮叔（化名）患有糖尿病及高血壓，某次身體檢查發現肝酵素偏高，證實他有脂肪肝及肝臟硬度偏高。醫生決定抽取他的肝組織化驗，結果顯示他已出現肝硬化，如不及早控制，或有機會惡化成肝癌。不出所料，數年後他確診早期肝癌，幸好病情及早發現，在適當治療及跟進下，榮叔得以痊癒，多年來也沒有復發迹象。

脂肪肝這種慢性肝臟疾病，其實與我們近在咫尺。早年香港中文大學研究發現，本港每4名市民就有1人是脂肪肝問題，當中4%患者肝臟硬度上升，意味著有肝硬化及肝纖維化風險。事實上，過量飲食、缺乏運動誘發的肥胖問題及代謝綜合症，如沒有妥善處理，會導致非酒精性脂肪肝。

這種慢性肝病會令肝臟持續發炎，形成纖維組織及疤痕，當疤痕累積到某個程度，肝臟就會萎縮，令肝功能受損，並會進一步惡化成肝衰竭及增加患上肝癌風險。

運動及戒口乃最佳方法

非酒精性脂肪肝對肝臟帶來的破壞，狀甚可怕，然而它卻是一個可以逆轉、可以避免的慢性疾病。正如剛才提到，不良飲食習慣及缺乏運動是脂肪肝的元凶，從這兩方面入手，就能完全改善這個問題。過去曾有研究邀請患有脂肪肝人士參與減肥計劃，讓他們定期運動及改變飲食習慣。結果一年後，64%患者再沒有脂肪肝情況，引證運動及戒口，是逆轉脂肪肝的最佳方法。

雖然近年社會逐漸意識到肥胖或代謝綜合症對健康的影響，但就較少人明白它與非酒精性脂肪肝的關係，以及脂肪肝能夠引起的併發症。每年6月是非酒精性脂肪肝炎關注月份，旨在喚醒社會大眾對這慢性肝病的關注，從而改善我們的生活及飲食習慣。就讓我們以此為契機，關注肝臟健康，建立健康人生。

以上內容僅供參考，所有預防及治療方法都有不同的成效、副作用及風險。如有懷疑，請向主診醫護人員查詢。

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