【美國大選2020】白人女議員籲拜登選黑人女性「療癒國家」

▲ 美國參議員克洛布徹周四（18日）宣布退出民主黨總統候選人拜登的副手考慮名單。她建議，拜登應提名一位非裔女性做為競選拍檔。

美國反種族歧視示威成為影響年底總統大選的關鍵因素。民主黨候選人拜登早前承諾，會選女副手參選，乘著近日反種族歧視示威浪潮，黑人女副手的呼聲更高。美國參議員克洛布徹周四（18日）宣布退出民主黨總統候選人拜登的副手考慮名單。她建議，拜登應提名一位非裔女性做為競選拍檔。

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克洛布徹(Amy Klobuchar)曾爭取民主黨2020年的總統候選人提名，但未能如願，退選。在非裔男子遭白人警察壓頸制伏身亡後，引爆全美各地的反歧視示威，年屆60歲的白人女性克洛布徹認為，總統大選也需要更多元化，故宣布退出拜登（Joe Biden）副手的考慮名單；並建議拜登選黑人女性為競選拍檔，將有助「療癒國家」（heal this nation）：

「這是歷史性的時刻，美國人必須把握住。我昨夜致電（前）副總統（拜登），我跟他說，我認為現在是時候讓選票上出現黑人女性（候選人）了。」 （"This is a historic moment, and America must seize on this moment. And I truly believe as, I actually told the vice president last night when I called him, that I think this is a moment to put a woman of color on that ticket."）

拜登隨後在Twitter上讚揚布羅查克的「勇氣和決心」，「妳知道如何解決事情。在妳的協助下，我們將會擊敗特朗普（Donald Trump）。」

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克洛布徹的呼聲很高，她退出後，隨著社會對黑人女性的呼聲漸高，外媒猜測，拜登可能考量的副手人選包括：加州參議員賀錦麗（Kamala D. Harris ）、亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）、奧巴馬時代的國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice）和佛州眾議員戴明斯（Val Demings）。

記者：葉芷樺

