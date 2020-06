【美國大選】拜登副手熱門主動退出 籲揀黑人女性「療癒國家」

美國反種族歧視及反警暴示威,已經成為影響今年11月總統大選的關鍵因素。民主黨候選人拜登早前承諾,副手人選將會挑選女性,而乘著近日反種族歧視示威浪潮,黑人女副手的呼聲更高。曾被視為熱門人選的參議員克洛布徹,周四(18日)主動宣布退出副手考慮名單,並建議拜登應提名一位非裔女性作為競選拍檔。

【美國大選2020】FB刪特朗普帖文 疑涉極端組織標誌

【美國示威】桂格旗下品牌涉黑人形象捱批 宣布停用

克洛布徹(Amy Klobuchar)今年與拜登一起爭取民主黨的總統候選人提名,但未能如願,幾場初選後宣布退選。

在非裔男子疑遭白人警察壓頸制伏身亡,引爆全美各地的反歧視示威後,年屆60歲的白人女性克洛布徹認為,總統大選也需要更多元化,故主動宣布退出拜登(Joe Biden)副手的考慮名單。

她更建議,拜登應選黑人女性為競選拍檔,將有助「療癒國家」(heal this nation):

「這是歷史性的時刻,美國人必須把握住。我昨夜致電副總統(拜登),我跟他說,我認為現在是時候讓選票上出現黑人女性(候選人)了。」

(This is a historic moment, and America must seize on this moment. And I truly believe as, I actually told the vice president last night when I called him, that I think this is a moment to put a woman of color on that ticket.)