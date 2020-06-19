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【美國大選】拜登副手熱門主動退出 籲揀黑人女性「療癒國家」

環球社會熱點 19:24 2020/06/19

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美國參議員克洛布徹周四（18日）宣布退出民主黨總統候選人拜登的副手考慮名單。她建議，拜登應提名一位非裔女性做為競選拍檔。

美國反種族歧視及反警暴示威，已經成為影響今年11月總統大選的關鍵因素。民主黨候選人拜登早前承諾，副手人選將會挑選女性，而乘著近日反種族歧視示威浪潮，黑人女副手的呼聲更高。曾被視為熱門人選的參議員克洛布徹，周四（18日）主動宣布退出副手考慮名單，並建議拜登應提名一位非裔女性作為競選拍檔。

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克洛布徹（Amy Klobuchar）今年與拜登一起爭取民主黨的總統候選人提名，但未能如願，幾場初選後宣布退選。

在非裔男子疑遭白人警察壓頸制伏身亡，引爆全美各地的反歧視示威後，年屆60歲的白人女性克洛布徹認為，總統大選也需要更多元化，故主動宣布退出拜登（Joe Biden）副手的考慮名單。

她更建議，拜登應選黑人女性為競選拍檔，將有助「療癒國家」（heal this nation）：

「這是歷史性的時刻，美國人必須把握住。我昨夜致電副總統（拜登），我跟他說，我認為現在是時候讓選票上出現黑人女性（候選人）了。」

（This is a historic moment， and America must seize on this moment. And I truly believe as， I actually told the vice president last night when I called him， that I think this is a moment to put a woman of color on that ticket.）

拜登隨後在Twitter上讚揚布羅查克的「勇氣和決心」，「妳知道如何解決事情。在妳的協助下，我們將會擊敗特朗普（Donald Trump）。」

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原本克洛布徹的呼聲很高，她退出後，外媒猜測，拜登可能考量的副手人選包括：加州參議員賀錦麗（Kamala D. Harris ）、亞特蘭大市長博頓斯（Keisha Lance Bottoms）、奧巴馬時代的國家安全顧問蘇珊賴斯（Susan Rice），以及佛羅里達州眾議員戴明斯（Val Demings）。

記者：葉芷樺
 

種族主義 歧視 請願示威 特朗普 拜登 奧巴馬 美國 總統大選

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