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【中芯股價】中芯國際有望月底科創板掛牌　股價升逾半成再破頂

金融經濟 09:56 2020/06/22

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中芯通過上市會議，料即將登陸上交所科創板。

中芯國際 （00981） 於內地科創板上市有新進展。據報中芯已經通過上交所科創板股票上市委員會審議會議，料即將發行上市。從科創板上市申請被受理到通過會議，中芯國際僅用了19日時間。該股今早急升超過6%，高見24.35元，最新報24.25元，升5.9%，成交額9.2億元。

中芯下一步將在證監會層面進行註冊程序。根據科創板業務規則，如果不計審核詢問及回覆時間，證監會的註冊時間最長不超過20個工作日。市場預期，中芯國際最快有望於6月底登陸上交所科創板。

據早前上市文件顯示，中芯擬在科創板發行不多於16.9億股，即公司已發行股本25%，集資額200億元人民幣。

中芯指出，扣除發行費用後的所得款項淨額，有80億元人民幣會用於12吋晶片SN1項目；40億元人民幣用於先進及成熟工藝研發項目儲備資金；餘下80億元人民幣用於補充流動資金。

國信證券︰融資規模太少

國信證券分析師何立中早前表示，半導體製造資本開支大，僅12吋的14nm工廠投資就超120億美元。全球龍頭台積電2019年資本支出154億美元，台積電資本支出是中芯國際收入的5倍。

他認為，科創板融資200億元人民幣太少「2000億元都不算多」要通過做大規模分攤成本。要想追上台積電，資本開支先追上來是必要條件。

受惠於回流A股消息，中芯股價近日勢強勁周五（19日）早段曾創新高，高見23.45元，惟收市倒跌1.3%，報22.9元，全日成交23.8億元。由月初至今，其累積升幅達36%。

相關文章︰【中概股回A】中芯國際科創板上市申請獲受理　擬集資200億元人幣全日升近8%

【5G】美批准美企與華為合作制定5G標準　中芯創新高、中興升逾1成半

 

香港股票 A股 科創板 中芯國際（00981）

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