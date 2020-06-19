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特朗普支持者拒戴口罩遭美航拒載 為美國首例

環球社會熱點 17:14 2020/06/19

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特朗普支持者拒戴口罩遭美航拒載 為美國首例

新冠肺炎疫情在美國持續之際，美國出現首宗因乘客沒有戴上口罩，而被航空公司拒載的事件。美國著名KOL、保守派社運人士斯特拉卡（Brandon Straka）日前因拒絕戴上口罩，而被美國航空趕下落機，更被列入禁飛名單。斯特拉卡原定乘飛機出席美國總統特朗普（Donald Trump）造勢大會。

斯特拉卡指，自己一開始有戴上口罩，並在登機後才除下口罩。他表示，有機組人員對他說必須戴上口罩，更指戴口罩是法律規定，然而美國當地並沒有這項法律。

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美國航空其後發表聲明解釋事件指，斯特拉卡拒絕聽從機組人員指示，在機上戴上口罩，故此機組人員要求他離開飛機。

美國航空表示：

「我們希望選擇乘坐本航空公司的旅客會遵守這些規則（戴口罩），而如有需要，我們未來會拒載某些拒戴口罩的乘客。」

（We expect customers who choose to fly with us to comply with these policies, and if necessary, we will deny future travel for customers who refuse to do so.）

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《紐約時報》有記者在事發時在機上，他指有兩名乘客要求斯特拉卡離開飛機，以令他們的旅程可得以繼續。

美國航空等多間航空公司早前已表明，所有乘客在登機時必須戴上口罩。

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責任編輯：楊心悅

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