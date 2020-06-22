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【智慧銀行】數據分析　如何推動香港智慧銀行發展？

科技 09:00 2020/06/22

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香港銀行及金融業正逐步實現數碼轉型，去年獲金管局發牌的8間虛擬銀行，預計在今年上半年全面投入市場服務。

同時，業界亦進一步落實第二階段開放應用程式介面（API），以緊貼本地市場對智慧銀行服務的需求。據調查顯示，每兩位香港人中就有一個有興趣開設虛擬銀行帳戶，而另一調查中則有51％本地受訪者表示，願意為獲取更完善的銀行服務而共享個人數據。

隨著本地市場對個人及綜合數碼化銀行服務的需求日趨殷切，愈來愈多的銀行、金融科技公司及第三方服務供應商（TSP）於制訂業務營運策略時應用人工智能（AI）技術，如機器學習（Machine Learning）、進階分析（Advanced Analytics）、自然語言處理（Natural Language Processing）等，優化整體服務及管理，盡享銀行業數碼化所帶來的效益。

善用AI  提升客戶體驗  
大部份金融科技公司已採用相關AI技術，綜合內部客戶資料及外來數據，如客戶檔案、交易紀錄及其他相關銀行活動等，了解客戶行為、喜好與服務需求，提供個人化產品推薦。而透過開放API，可讓銀行把以往封閉式管理的產品及客戶數據與TSP共享，從而提升客戶體驗，促進競爭，帶來更多元化及個人化的產品與服務。

大數據分析  維持成本效益 
虛擬銀行作爲推動銀行業數碼化的催化劑，採用大數據分析，爲客戶提供高度個人化及自動化的服務，同時維持成本效益。利用自然語言處理及語音識別等自動化解決方案，能夠協助處理認知過程，如閱讀文檔或收聽錄音等，簡化業務流程，同時作出更精確的預測，減低營運成本及錯誤的機會。
  
分析市況  優化內部控制
AI技術利用客戶交易與信用記錄、市場趨勢等數據，簡化整體危機管理過程，配合開放API TSP共享客戶數據，建立非傳統風險模型，助銀行打擊詐騙活動。以Krungsri Consumer為例，該銀行便使用了SAS Fraud Management，透過進階分析機器學習，實時監控信用卡交易中的可疑行為。若客戶進行高風險交易時超過特定交易額，程式便會自動進行審查，甚至有機會拒絕有關交易。 此程式把欺詐檢測率提高達35％，並將誤報率降低至18％。

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其他新興技術為銀行業帶來效益的同時，在應用方面仍面對不少障礙，尤其在個人資料保障管制。現時，由於開放數據量不足，加上在客戶數據收集、共享和使用所導致的隱私問題，令用於訓練及AI模型驗證的高質量數據甚為缺乏。因此，要進一步利用科技推動本地銀行及金融業發展，銀行及金融機構必需制定更完善的數據監管政策，才能在數碼時代充分把握當中優勢及機遇。 

立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

撰文 : 鄭國強 SAS香港總經理 

欄名 : Smart World

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