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【一家四口 離家出走】岑皓軒：英國的非主流

名人薈萃 07:23 2020/06/21

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不少朋友知道筆者曾留學英國，所以來問我們關於移民的事。筆者並非移民專家，但想從另一非主流角度去看看英國。筆者認識不少英國朋友，他們在Brexit後，有能力的去美國（矽谷和紐約），有創意的去荷里活（做電腦特技），有做生意的去中國（擴展業務），有文彩的去南美和泰國生活（當英語老師，娶當地人，過土皇帝生活。）剩下在英國的有公務員/理科教師/健身教練，還有當兵的。這是典型的人才流失（Brain Drain）。

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移民升學費用減半

現時英國（特別是倫敦）已經變為俄羅斯/東歐/中東/亞洲富豪的樂園。（看看英超球會班主的背景！）倫敦富豪榜Top 5，第一是Blavatnik（烏克蘭出生），第二是Hinduja兄弟（出身於印度和巴基斯坦），第三是加拿大人Weston，第四和第五是Scheinberg和Sagi，他們倆都是以色列人。Sir Richard Brandson只是排第六。倫敦市長Sadiq Khan也是巴基斯坦裔英國人。所以英國「Brain Drain」由外國移民補充。從此可見，英國將會變成更加多元種族的國家。

如果你計劃讓子女在英國升學，可以研究英國的移民計劃。當你擁有當地人的身份，子女讀書方面會平一大截。大學平起碼三分之一，公立中小學校免費，私校平大約三分二。不少人也想投資英國物業，2021年起，英國有機會實施Stamp Duty for Non-UK Rersidents，對海外買家政策愈來愈緊。如果你計劃在英國置業/教育/退休等這些「生活參與率」高的活動，擁有多一個「護照」是極有優勢。細心預算找出Break-Even Point，說不定你用同一價錢，可以讓子女讀大學和買入物業之外，再「附送」多一個居留權給你和家人。

本地人優先就業

筆者當年留學英國，大部分香港同學都有居英權（港英政府高級公務員的子女）。所以他們學費是筆者的十分之一，還可以向政府申請學生貸款、資助和英聯邦國家獎學金。不過筆者當年就沒有這種資格，所以生活上要死慳死抵，租住最平（3人一房）的地方，距離學校遠而治安又差的酒吧街。為了慳錢，每日步行45分鐘上學（來回就90分鐘）。如果是男孩子，這種「窮學生」生活也勉強算是生活訓練。但如果是女孩子，就真的不能接受，因為這已經是牽涉到人身安全考慮。

最後一個彩蛋：當你的子女在英國大學畢業後，可以用本地人身份在英國找工作，因為每個國家也有「本地人優先」的就業制度。但如果你是外國人，你的機會就弱很多。

撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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