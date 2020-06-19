【新股IPO】金融街物業招股籌6.8億　女股神劉央出手助攻

新股浪接浪，又有IPO登場。內地物管股金融街物業（新上市編號：01502）今日開始招股，定價每股7.16元至7.56元，每手1000股，入場費7636.18元。將於下周三（24日）截飛，預計7月6日上市。公司全球發售9000萬股H股，最多集資約6.8億元，獨家保薦人為國泰君安。

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金融街物業引入4名基石投資者，合共認購約2,100萬美元等值股份。當中惹人注目的是有久未涉足新股IPO的女股神劉央，旗下西澤投資管理認購500萬美元（約3,885萬港元）新股，佔發售新股總數的5.71%；在全球發售完成後佔總體股份的1.43%。

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翻查資料，劉央上一次在新股IPO現身，數到2018年維信金科（02003），不過當時她是在維信上市前已參與融資，並未有擔任基石投資者。再數到之前則是2014年上市的天鴿互動（01980），當時西京投資管理認購1,000萬美元的天鴿新股，天鴿當年以每股5.28元定價上市，至本周五股價收報0.93元。

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今次金融街物業集資所得有60%用於戰略收購，約20%用於發展增值服務類業務，約10%用作信息技術及智能設施系統建設與升級，餘下10%為一般用途。

此外，新加坡及馬來西亞服裝股MBV International（新上市編號：01957）於昨日開始招股，投股價每股介乎0.8至0.88元，一手入場費2,222.17元，同樣於下周三截飛，預期於7月8日掛牌，獨家保薦人為南華證券。