【蘋果iPhone】蘋果或在印度組裝新iPhone SE　避免20%高進口關稅

▲ 消息指，蘋果正在考慮將生產綫向印度轉移，避免該國對進口智能手機徵收的20%進口稅。

日前有外電引述消息指，蘋果（Apple）已經通知最少一間大陸零件供應商，要求他們將 iPhone SE的零件交付到印度的生產商，消息更指，蘋果正在考慮將生產綫向印度轉移，避免該國對進口智能手機徵收的20%進口稅。

據外媒AppleInsider引述知情人士表示，蘋果打算將近五分之一的產能從中國轉移到印度，在印度組裝新的iPhone能使該公司繞過當地高昂的進口稅。

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過去幾年，有關於蘋果將iPhone生產轉移到印度的報導和傳聞不斷，而上一代的iPhone SE也是出產自印度，故在該國生產2020新款iPhone SE，有望更能滿足當地市場需求。不過，這款手機在印度的售價較高，若換算成美元後，iPhone SE在印度的售價為560美元（約港幣4,340元），遠高於其在美國的售價399美元（約港幣3,092元）。

據外國網站The Information透露，2020新款iPhone SE的生產合作夥伴為緯創資通，而蘋果的另一個主要合作生產商富士康也在印度設有工廠，但似乎並未參與該款型號iPhone在印度的組裝工作。

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報道又指，iPhone SE在印度組裝的消息，時間正好在印度政府倡議增加該地區的生產製造的兩週後傳出。隨著工廠設備稅的放鬆，蘋果正尋求將現有中國產量的大約五分之一轉移到印度，大約相當於在未來五年內為當地製造業帶來400億美元（約港幣3,100億元）的本地生產收入，或同時令蘋果成為印度最大的手機出口商。

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責任編輯：施雯雯