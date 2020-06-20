富衞收購印尼壽險BRI Life少數股權　外電：涉3億美元（第二版）

▲ 富衛傳收購印尼人民銀行壽險業務3成股權，涉逾23億元。

富衛集團（FWD）宣布，已就收購印尼人民銀行（PT Bank Rakyat Indonesia）旗下的壽險業務BRI Life少數股權，簽訂有條件協議。富衛指，交易有助多元化東南亞業務及擴展區域業務。此前，有外電引述消息指，是次交易作價3億美元（折合約23.3億港元）。

富衛指，將會與印尼人民銀行經成戰略合作夥伴，並協助BRI Life管理及推動轉型，成為當地領先的壽險公司。此外，雙方將簽訂為期15年的壽險分銷協議。

外電昨日引述消息指，富衛就BRI Life少數股權已接近達成協議。消息指，富衛擬斥3億美元（23.3億港元）購買BRI Life的三成股權，意味BRI Life整體估值達10億美元。

報道另外引述消息人士稱，富衛曾經就收購提高作價，成功以更好的收購提案擊敗法國巴黎人壽。另外，富衛亦計劃在未來再增加其持股，但無意成為大股東。

報道指，印尼人民銀行至少3度洽商出售BRI Life的部分股權，最早一次是在2015年時曾試圖出售40%股權，當時富衛及法國巴黎人壽已經有參與競購。

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