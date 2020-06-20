本土插畫家趣怪畫風　嘲諷自身瑣碎事吸讀者目光

▲ 90後插畫家「木田東」以趣怪幽默畫風，嘲諷自己在日常生活遇上的瑣碎事情，吸引一眾讀者喜愛。

隨着社交平台興起，本港藝術家都紛紛轉投網上，成立個人專頁，把自己的作品上傳到社交平台。在市場競爭激烈的情況下，初出茅廬的本土插畫家要突破重圍並不容易。90後插畫家「木田東」就以趣怪幽默畫風，嘲諷自己在日常生活遇上的瑣碎事情，吸引一眾讀者喜愛。

>>>【創業兵團】疫情推動生意 山系男手製戶外用品興趣變商機

>>>【創業兵團】港手作品牌 要夠本土貼地才易贏

木田東自稱為「佛系」插畫家，由於他從來都沒有修讀過畫畫相關的課程，風格綫條簡單，亦沒有特定主題。因此主角「東東」的故事都是源於自己生活，由職場、戀愛故事到創作期間的苦惱，他都透過東東紀錄下來。他笑言：「想到甚麼就畫下來，想不到就等有特別事情才畫。」而正正因漫畫故事不離地、夠平民，而且帶有諷刺成分，反而更能引起港人共鳴，初期就吸引超過逾萬名讀者追蹤。

近年愈來愈多插畫家彈起，木田東笑言，要在市場上突出自己，就要清楚找到自己定位，以及了解自己讀者的口味。

▲ 木田東的靈感通常都是來自他個人生活，例如近日他就把疫情期間的生活紀錄下來。（受訪者提供圖片）

在一次機緣巧合的情況下，主角東東在某個故事中以「Q版裸體」形式呈現，怎料立刻引起讀者關注，最後更成為木田東的特色畫風，「當時我貪方便，認為填皮膚顏色比較簡單及快捷，所以才出現沒有穿衣服的東東。沒想到現時讀者看不到裸體東東，就會要求我下一張圖要畫回東東的臀部。」憑着大膽畫風設計，木田東早前更成功獲得亞洲授權業協會（ALA）頒發最佳香港原創授權角色設計獎。

但只將作品放到社交平台，收入絕對有一定限制。因此木田東亦開始嘗試拓展不同業務，例如推出圖文畫集、售賣周邊產品等。他透露，現時每月平均收入達5位數字，大部分來自畫集；而他今年亦將會帶着新書《我想忘記咗呢個東東》參加書展。

▲ 木田東近年開始嘗試拓展不同業務，例如推出圖文畫集、售賣周邊產品等。（陳智良攝）

木田東提到，今年將是他第四年參與書展。在新冠肺炎疫情影響下，相信今年人流會較少，他亦已有心理準備今年的銷售情況會比往年差。不過樂觀的他笑言，書本銷量並非最重要，參展主要是為了與讀者交流。「有些讀者已經由木田東專頁創立開始追蹤我到現在，每次看到熟悉的面孔出現，都會成為我繼續創作的動力。」

他又表示，自己經常想要放棄，但每次想到停筆就會白費多年心血，不捨得認輸，加上讀者總給予無數支持，鼓勵他繼續追逐夢想。

>>>台灣插畫家「鬼門」 fb擁80萬粉絲冀攻港

記者：曾曉汶

>>>立即參加，如何抓緊中國00後消費商機