  • 30°C
香港時間 : 2020620日 (六) 10:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本土插畫家趣怪畫風　嘲諷自身瑣碎事吸讀者目光

商業 10:00 2020/06/20

分享：

90後插畫家「木田東」以趣怪幽默畫風，嘲諷自己在日常生活遇上的瑣碎事情，吸引一眾讀者喜愛。

隨着社交平台興起，本港藝術家都紛紛轉投網上，成立個人專頁，把自己的作品上傳到社交平台。在市場競爭激烈的情況下，初出茅廬的本土插畫家要突破重圍並不容易。90後插畫家「木田東」就以趣怪幽默畫風，嘲諷自己在日常生活遇上的瑣碎事情，吸引一眾讀者喜愛。

>>>【創業兵團】疫情推動生意　山系男手製戶外用品興趣變商機

>>>【創業兵團】港手作品牌　要夠本土貼地才易贏

木田東自稱為「佛系」插畫家，由於他從來都沒有修讀過畫畫相關的課程，風格綫條簡單，亦沒有特定主題。因此主角「東東」的故事都是源於自己生活，由職場、戀愛故事到創作期間的苦惱，他都透過東東紀錄下來。他笑言：「想到甚麼就畫下來，想不到就等有特別事情才畫。」而正正因漫畫故事不離地、夠平民，而且帶有諷刺成分，反而更能引起港人共鳴，初期就吸引超過逾萬名讀者追蹤。

近年愈來愈多插畫家彈起，木田東笑言，要在市場上突出自己，就要清楚找到自己定位，以及了解自己讀者的口味。

木田東的靈感通常都是來自他個人生活，例如近日他就把疫情期間的生活紀錄下來。（受訪者提供圖片）

在一次機緣巧合的情況下，主角東東在某個故事中以「Q版裸體」形式呈現，怎料立刻引起讀者關注，最後更成為木田東的特色畫風，「當時我貪方便，認為填皮膚顏色比較簡單及快捷，所以才出現沒有穿衣服的東東。沒想到現時讀者看不到裸體東東，就會要求我下一張圖要畫回東東的臀部。」憑着大膽畫風設計，木田東早前更成功獲得亞洲授權業協會（ALA）頒發最佳香港原創授權角色設計獎。

但只將作品放到社交平台，收入絕對有一定限制。因此木田東亦開始嘗試拓展不同業務，例如推出圖文畫集、售賣周邊產品等。他透露，現時每月平均收入達5位數字，大部分來自畫集；而他今年亦將會帶着新書《我想忘記咗呢個東東》參加書展。

木田東近年開始嘗試拓展不同業務，例如推出圖文畫集、售賣周邊產品等。（陳智良攝）

木田東提到，今年將是他第四年參與書展。在新冠肺炎疫情影響下，相信今年人流會較少，他亦已有心理準備今年的銷售情況會比往年差。不過樂觀的他笑言，書本銷量並非最重要，參展主要是為了與讀者交流。「有些讀者已經由木田東專頁創立開始追蹤我到現在，每次看到熟悉的面孔出現，都會成為我繼續創作的動力。」

他又表示，自己經常想要放棄，但每次想到停筆就會白費多年心血，不捨得認輸，加上讀者總給予無數支持，鼓勵他繼續追逐夢想。

>>>台灣插畫家「鬼門」　fb擁80萬粉絲冀攻港

記者：曾曉汶

>>>立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

相關文章

【疫市營商】網購潮流興起　助輕奢品牌挑戰速食時裝
2020/06/04
【疫市營商】網購潮流興起　助輕奢品牌挑戰速食時裝
從口罩生產到「香港再製造」　再工業化不只是將北移工業引回港
2020/05/07
從口罩生產到「香港再製造」　再工業化不只是將北移工業引回港
自我增值好機會　Apple舉辦創意設計課程
2020/01/07
自我增值好機會　Apple舉辦創意設計課程
按喜好創作　東尼電機：勿盲目追求「讚好」
2019/08/14
按喜好創作　東尼電機：勿盲目追求「讚好」
設計 產品 疫情 書展 社交平台 香港 亞洲 新冠肺炎 肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【創業兵團】中年轉行學藝追夢　手工麵包師傅創「嚐麥手作」闖名堂

下一篇文章

【疫市營商】O2O 營銷模式　如何救零售？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【疫市營商】適逢618購物節　Zara乘勢促銷「補血」
【疫市營商】適逢618購物節　Zara乘勢促銷「補血」
【政府請人】聘300名行政服務助理　月薪最高25,200任期不多於12個月
【政府請人】聘300名行政服務助理　月薪最高25,200任期不多於12個月
【2020父親節】限聚令放寬　一文看清飲食購物優惠
【2020父親節】限聚令放寬　一文看清飲食購物優惠
【正價Switch機】一田再售Switch主機　網上抽籤名額792部
【正價Switch機】一田再售Switch主機　網上抽籤名額792部
【防疫抗疫基金】的士或紅色小巴司機補貼　今起接受申請
【防疫抗疫基金】的士或紅色小巴司機補貼　今起接受申請