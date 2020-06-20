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全球首富Rockefeller發達之道 不談金錢的7大心法

環球政經 11:03 2020/06/20

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美國石油大亨約翰•戴維森•洛克菲勒（John Davison Rockefeller，左圓圖）煉油致富，於1870年創立標準石油，曾壟斷美國90%的石油市場，也成為富可敵國的億萬富豪。作為世界首富，如何將財富傳承下去，他花了不少心思，他寫給兒子的38封信更成為「家訓」，這些信後來公諸於世，讓世人看到，力保家族財產，不是一味講錢，而是講態度，讓人有不少啟發。

1.不被欲望所困

隨着財富的增長，約翰•洛克菲勒建造的房屋與其他富裕家庭的華麗房屋相比顯得蒼白。他沒有舉辦大小盛宴，也沒有購買豪華的東西。洛克菲勒不過奢華生活，即使擁有龐大財富，也沒有盡花，因為他認為即使只是節省了幾分錢，亦會令他更接近所追求的目標，要做到這一點的最佳方法是，確切地知道自己的錢花在哪裏，而且要清楚地知道甚麼東西是值得的。

2.借錢加速業務發展

洛克菲勒經常借錢來加快業務發展：「我的業務生涯中遇到的最困難的問題是，如何獲得足夠的資金來完成我想要做，和可能做的所有事情，並付出必要的金錢。」雖然借款總是有風險的，但只要你善於償還債務即可。關於增長，他認為越快走上高層，就越能控制自己的業務和行業。緩慢而穩定固然很好，但是如果有一項計劃，一項被證明行之有效的計劃，就應當借用資金來實行計劃。

3.適時休息

為賺錢日以繼夜工作，不是洛克菲勒那杯茶，他認為休息與工作一樣重要，過於埋頭苦幹，弊大於利。工時太長無助於提升工作效率至上，他認為花些時間來休息，會提高完成高品質工作的能力。關鍵是不要着急，永遠忙碌的人很少會取得成功。

工作過後放鬆身心，例如跟朋友到酒吧喝酒閒聊，在海邊散步，甚或在家中舒適地看喜歡的電影，都能使工作效率提高。

4.積極探尋機遇

洛克菲勒曾經說過：「我一直試圖將每一個災難都轉化為機遇。」當別人消極時要積極，當別人休息時要努力工作，當別人灰心時要向更高的目標邁進。當別人只看到災難時，自己要去尋找新的機遇。在危機中發大財已不是甚麼秘密，當每個人都在騷動和恐慌中，被正在發生的事分散注意力時，就是你的機會。大多數人在災難中迷失了方向，從不醒悟它背後隱藏的機會。創造機遇通常是一種觀點選擇，這是解決難題的嘗試。

5.注意細節

洛克菲勒一次在煉油廠，曾向一名工作人員詢問為甚麼在焊接油蓋罐的過程中要使用40滴焊料液體，然而最終他們發現39滴就足夠了。盡管這一項變更在第一年僅節省了2,500美元，但業務以倍數上升，最終為公司節省了數十萬美元。

有些人認為不應過分注重細節和方法，但洛克菲勒知道，微小的修改最終會產生巨大而持久的影響。無論是保留詳細的收支紀錄，還是確保你在購買一份健康保險時，務必要注意細節。

6.不斷學習

洛克菲勒的基石信念造就了他的成功：「記住別人告訴你的，而不是自己已經知道的，這非常重要。」洛克菲勒到油田的訪問為他得到了「海綿」的綽號，因為他總是敏銳地觀察和吸收了他所能掌握的信息。

他一直問主管們如何改善情況，在他隨身攜帶的筆記本記下了他們的建議，然後跟進他們的想法。他還親身與進行鑽探的工人交談，以了解實際情況。不斷學習的範疇不止於自己的專業上，例如投資房地產，可能需要學習關於利率的知識、房屋供應、營銷甚或最好的潛在客戶來自何處。

7.虛心若愚

洛克菲勒：「只有傻瓜才因錢而膨脹。」從職業生涯一開始，他理解權力和財富可能會導致傲慢，並有意識地訓練自己不要自以為是。他會思考石油行業的動盪並告誡自己：「你運氣不錯。你現在擁有良好的財產。但是，假設油田耗盡了怎麼辦？」洛克菲勒表示這種自我反省對他的生活產生了重大影響，他經常使自己不要被任何愚蠢的觀念所淹沒。

適時整理自己的思緒，不要沉迷於自己的成就，以第三者的角度審視自己的決定，才能更有效地達到目標。

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撰文 : 梁翠麗

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