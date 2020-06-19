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【科網狂潮】字節跳動搶商機成立電商部門

金融經濟 16:54 2020/06/19

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抖音搶商機成立電商部門。

字節跳動也了加入如火如荼的「618」電商大促銷，參與方式主要是「直播電商」，與傳統電商巨頭近身搏擊。而字節跳動近日被曝光成立電商一級部門，其回應內媒稱，為滿足用戶在抖音上的購物需求，故成立了抖音電商部門，屬正常業務調整。

字節跳動成立電商部門，意味正式加入電商領域的競爭。該部門將作為與今日頭條、抖音、遊戲、Zero（教育及新業務）並列為一級事業部門。在該領域將面臨老對手騰訊 （00700） 投資的快手，以及電商巨頭阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、拼多多（美：PDD）等的激烈競爭。

早前內地媒體報道，7月1日，抖音與阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶的合作年框即將到期。此後，抖音不能外掛淘寶鏈接（即：不支持轉跳淘寶購物鏈接）。同時，抖音鼓勵商家開抖音小店。換言之，淘寶、抖音擬分家，淘寶不能從抖音獲得用戶流量。

最新消息指，抖音與淘寶新的200億元（人民幣，下同）年框尚在談判中。

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