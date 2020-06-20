【創業兵團】疫情推動生意　山系男手製戶外用品興趣變商機

▲ 露營愛好者詹德希（左）和陳泓哲（右）將興趣化為商機，創立戶外服飾裝備品牌No More Heavy。（曾耀輝攝）

近年不少港人為遠離煩囂鬧市煙塵，每到假期都選擇往山上遠足和露營，呼吸新鮮空氣，化身山系男女。有熱愛山野活動的愛好者，決定將自身興趣化為商機，親手設計及製造輕巧又實用的山系服裝與裝備，將自製用具（Make Your Own Gear，MYOG）風潮帶來香港。

>>>【創業兵團】酒品發燒友創「白蘭樹下」 建獨特香港品牌

>>>【創業兵團】90後錶店分享手錶知識 推廣手錶設計理念

詹德希（Jim）和陳泓哲（Mike）透過網上戶外活動群組認識，因緣巧合下發現兩人都對MYOG相當有興趣。曾在野外時尚用品店擔任店長的Jim表示，本身對潮流玩物相當有興趣，碰巧家裏擁有一部工業衣車，因此嘗試按照自己平日行山的體驗，製作有香港本地特色的山系服裝及裝備，並創立自家品牌「No More Heavy」，透過社交平台及市集出售貨品。

▲ 產品均以輕巧簡約設計，而且全部都由兩人親手縫製。（曾耀輝攝）

Mike提到，兩人本來都有正職，所以一開始都是抱着為興趣而創立品牌，閒時才製作限量貨品出售。但在新冠肺炎疫情下，發現熱愛到外地旅遊的港人，對行山露營產生極大的興趣，每個山頭都人頭湧湧，對服裝裝備需求有所增加，對品牌的產品查詢暴增；加上希望趁年輕時，做自己喜愛的事，毅然決定裸辭，全心投入經營品牌。

兩人笑言，創立品牌並非要「發大達」，想為更多有相同愛好的朋友，製作合適的衣服及裝備。兩人從來都不會計算成本：

我們沒有認真算過材料花費多少，就把過往積蓄都拿出來。

在資金、時間及人手有限的情況下，每次推出的產品數目都有限。Mike指，目前所有產品都是兩人親手縫製，所以難以同時製作出多種款式及數量。兩人又稱，這樣有助貨品快速出售，不會出現囤貨的情況，亦可以讓他們調整設計。為了不斷改良產品設計，兩人現時選擇親手送貨，與顧客討論他們想要的款式。他們更會親自走到山上測試服飾的性能，確保服飾物料真的合適，才推出市場。以最親民、貼近顧客想法的方式吸客。

▲ 兩人會精心蒐羅輕身又耐用的物料，設計出輕巧簡約且快乾的山系服裝與裝備。（曾耀輝攝）

Mike解釋，例如香港與其他地方不一樣，城郊距離超近，不少本地露營愛好者都會選擇放工後立刻上山紮營。加上香港天氣普遍濕熱，所以該品牌就因應相關情況，精心蒐羅輕身又耐用的物料，設計出輕巧簡約且快乾的山系服裝與裝備。如從美國訂購的防水物料X-PAC以及柔軟透氣的天竺棉等，適合香港濕熱的天氣，主打既潮又性能高的風格。

>>>【創業兵團】港手作品牌 要夠本土貼地才易贏

記者：曾曉汶

>>>立即參加，如何抓緊中國00後消費商機