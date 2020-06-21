本土網購平台「友和YOHO」 疫市小家電突圍 生意翻倍

新冠肺炎疫情期間，大多數人留在家中又或是「Work From Home」（在家工作），消費行為也因而改變。網購成主流，零售由實體店轉至網店，不少電商網店交易額大增，成為疫市奇葩。本地售賣電視、電腦及空氣清新機等電子產品的網購平台「友和YOHO」也受惠於疫情，今年第一季銷售量比去年同期大增111%，一個月的定單更曾多達近3萬張；公司在疫情口罩荒期間也加入賣口罩，賣出達3,000盒，銷情暢旺還有意外收穫，知名度因而上升。疫情是危，也是機！

八十後徐嘉穎與老公胡發枝夫妻檔拍住上，於2013年看準香港有發展電子產品網購平台的潛力創辦「友和YOHO」，屬於本地首間O2O（Online To Offline綫上到綫下）模式營運的公司。當時「淘寶」、「Amazon」網購平台於本港剛興起，徐嘉穎指，本港對於電子產品需求高，奈何本地商舖的選擇不多，消費者要購買新型號產品大多要到外國網購平台，於是兩人就決定合共投資約100萬元，成立屬於香港人的電子產品網購平台，又同時開設實體店，實行綫上綫下同步發展。

O2O更有利電子業務發展

由於電子產品價格普遍較貴，徐嘉穎解釋，因此消費者都會擔心網購平台的產品質素，選購時一般較為謹慎。她指出，綫下實體店令電子商務（e-commerce）發展更完善，客人除了可在買前先體驗產品外，若在網上購買的貨品出現問題，他們也可在實體店讓店員跟進。

「友和YOHO」現時在香港共有兩間實體店，分別設於長沙灣和觀塘，分別佔地7,000呎和4,000呎。徐嘉穎表示，公司主要會選擇租金較相宜、交通便利的舖位；如果選擇租金較貴的地方，則有機會把成本轉嫁給消費者。她以觀塘舖為例，店舖租金約為10元一呎，位於工商區，但由地鐵站步行路程只需1至5分鐘便可到達，而且區內也有不少商業大廈、寫字樓，可以吸引「白領」前來購物；另一個舖位則位於長沙灣的一間翻新商場（麗閣商場）內，鄰近屋苑，有利長遠發展。

疫情下3大熱門家電產品排名

▲ 第一位：空氣淨化機（梁健騰攝）

▲ 天然殺菌消毒水製造器 （梁健騰攝）

▲ 除塵蟎吸塵機 （梁健騰攝）

防疫小家電受歡迎

港人留家抗疫時，網上購物成消費主要途徑，友和銷售亦在疫市創新高，當中防疫產品更成為熱賣貨品。徐嘉穎「友和YOHO」在第一季（1月至3月）的銷售增長較去年增加111%，在1月時，其日均定單約為700張；在3月時，由於平台開賣口罩以及舉辦周年慶典活動，該月份定單日均增加至900多張，訂單量增加近3成，以月計約為2.9萬張定單。

早年網購平台不被看好，到今日一場疫情，人人保持距離，紛紛網購，改變很多人對網購的既定想法。

「如果喺7年前話搞網購，真係大家都唔睇好，但到2020年，大部分人都改變咗呢個講法，好多人會覺得網購會有好大潛質。」

她認為，隨着手機應用日漸普及，大家可以隨時隨地上網，而這次疫情更推動網購發展，使一部分不願接受網購的消費者，開始嘗試接觸，令網購市場這塊餅愈做愈大。

文章節錄自661期《iMoney Focus》上位生意經。

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