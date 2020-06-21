  • 32°C
香港時間 : 2020621日 (日) 14:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

本土網購平台「友和YOHO」 疫市小家電突圍 生意翻倍

名人薈萃 14:15 2020/06/21

分享：

新冠肺炎疫情期間，大多數人留在家中又或是「Work From Home」（在家工作），消費行為也因而改變。網購成主流，零售由實體店轉至網店，不少電商網店交易額大增，成為疫市奇葩。本地售賣電視、電腦及空氣清新機等電子產品的網購平台「友和YOHO」也受惠於疫情，今年第一季銷售量比去年同期大增111%，一個月的定單更曾多達近3萬張；公司在疫情口罩荒期間也加入賣口罩，賣出達3,000盒，銷情暢旺還有意外收穫，知名度因而上升。疫情是危，也是機！

八十後徐嘉穎與老公胡發枝夫妻檔拍住上，於2013年看準香港有發展電子產品網購平台的潛力創辦「友和YOHO」，屬於本地首間O2O（Online To Offline綫上到綫下）模式營運的公司。當時「淘寶」、「Amazon」網購平台於本港剛興起，徐嘉穎指，本港對於電子產品需求高，奈何本地商舖的選擇不多，消費者要購買新型號產品大多要到外國網購平台，於是兩人就決定合共投資約100萬元，成立屬於香港人的電子產品網購平台，又同時開設實體店，實行綫上綫下同步發展。

O2O更有利電子業務發展

由於電子產品價格普遍較貴，徐嘉穎解釋，因此消費者都會擔心網購平台的產品質素，選購時一般較為謹慎。她指出，綫下實體店令電子商務（e-commerce）發展更完善，客人除了可在買前先體驗產品外，若在網上購買的貨品出現問題，他們也可在實體店讓店員跟進。

「友和YOHO」現時在香港共有兩間實體店，分別設於長沙灣和觀塘，分別佔地7,000呎和4,000呎。徐嘉穎表示，公司主要會選擇租金較相宜、交通便利的舖位；如果選擇租金較貴的地方，則有機會把成本轉嫁給消費者。她以觀塘舖為例，店舖租金約為10元一呎，位於工商區，但由地鐵站步行路程只需1至5分鐘便可到達，而且區內也有不少商業大廈、寫字樓，可以吸引「白領」前來購物；另一個舖位則位於長沙灣的一間翻新商場（麗閣商場）內，鄰近屋苑，有利長遠發展。

疫情下3大熱門家電產品排名

第一位：空氣淨化機（梁健騰攝）

天然殺菌消毒水製造器 （梁健騰攝）

除塵蟎吸塵機 （梁健騰攝）

防疫小家電受歡迎

港人留家抗疫時，網上購物成消費主要途徑，友和銷售亦在疫市創新高，當中防疫產品更成為熱賣貨品。徐嘉穎「友和YOHO」在第一季（1月至3月）的銷售增長較去年增加111%，在1月時，其日均定單約為700張；在3月時，由於平台開賣口罩以及舉辦周年慶典活動，該月份定單日均增加至900多張，訂單量增加近3成，以月計約為2.9萬張定單。

早年網購平台不被看好，到今日一場疫情，人人保持距離，紛紛網購，改變很多人對網購的既定想法。

「如果喺7年前話搞網購，真係大家都唔睇好，但到2020年，大部分人都改變咗呢個講法，好多人會覺得網購會有好大潛質。」

她認為，隨着手機應用日漸普及，大家可以隨時隨地上網，而這次疫情更推動網購發展，使一部分不願接受網購的消費者，開始嘗試接觸，令網購市場這塊餅愈做愈大。

 

文章節錄自661期《iMoney Focus》上位生意經。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

商場 商舖 疫情 網上購物 網購平台 家電 電視

下一篇文章

【科技新知】唔再需要蜜蜂？　無人機載住泡泡傳播花粉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
【港股追蹤】弊傢伙！炒錯咗？　中興不具芯片生產製造能力
【港股追蹤】弊傢伙！炒錯咗？　中興不具芯片生產製造能力
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
張柏芝劈價賣豪宅　放盤多年終有人要
張柏芝劈價賣豪宅　放盤多年終有人要