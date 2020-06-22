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【健康煮義】Polly：蓮藕粉製日式蕨餅

名人薈萃 09:52 2020/06/22

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同事們都被台式珍珠奶茶俘虜，又知其高糖高脂，給予代號「廢水」，卻又時常止不住心癮，午飯後就來一杯，踏上增肥之路。上期筆者介紹了自家製無糖抹茶拿鐵，當中加入了用蓮藕粉製成的小丸子，希望用較健康的選擇，滿足一下饞嘴的同事們。同樣的材料，轉換一下份量，可以製成另一款健康版小點－日式蕨餅。蕨餅是和菓子的一種，在日本街頭隨時找得到。到日本旅行時，筆者可以每天都吃。口感軟糯，配上黃豆粉，抹茶粉，或是糖蜜，加上一杯熱茶，就是下午時光最美味的茶點。

高纖食物可增飽腹感

傳統蕨餅是用蕨草的根部風乾磨粉，加上白糖和水煮成，帶點淡淡的茶色，筆者這次用蓮藕粉代替，取其更多的養份。

蓮藕有豐富的維他命C，能夠增強身體抵抗力之外，又是皮膚的抗氧化劑。高濃度的維他命C可促進膠原蛋白合成，保護皮膚免受自由基和紫外綫傷害，有助延緩皮膚老化。維他命C還可以對抗黑色素沉澱，美白肌膚，預防色斑形成。

蓮藕又有豐富的礦物質銅，銅是人體必須的微量元素，不僅有助於骨骼健康，同時促進新陳代謝，還對大腦健康十分有益處。有研究指，缺乏銅或是引致阿茲海默症等神經衰退性疾​​病的原因之一；多吃蓮藕和其他含銅量高的食物，有助預防認知能力下降。另一項研究指出，蓮藕含有大量多酚類化合物，同樣可以幫助改善神經功能。

另外，蓮藕蘊含大量的纖維，有助改善便秘等消化問題，促進腸道健康。另外，高纖食物可延長飽腹感，減少進食份量，從而幫助控制體重。

日式抹茶黑糖蕨餅

（Warabimochi わらびもち）（蓮藕粉版本）

材料：

蓮藕粉100克、黑糖40克、水350毫升、抹茶粉或熟黃豆粉適量

步驟：

•所有材料拌勻

•下鍋，小火煮至濃稠

•預備一個長型玻璃盤，塗上少許油

•將加熱了的濕粉團放到盤中，稍為鋪平

•隔水蒸約10至15分鐘至透明狀

•待涼後，切成方型小塊，沾上熟黃豆粉或抹茶粉即可享用

撰文 : Polly 兩度經歷癌病，珍惜呼吸着的日子，繼續經營健康小廚房，願感染這疲累城市中每一人。本欄隔周刊出。

欄名 : 健康煮義

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