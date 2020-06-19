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【利豐裁員】利豐員工斥無償解僱　利豐：離任員工根據法例獲得應得補償

金融經濟 16:30 2020/06/19

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利豐表示，就公司沒有支付代通知金、抵消強積金，以及公司要求員工減薪以減低解僱賠償金額的說法並不屬實。

昔日藍籌股利豐（前上市編號：00494）私有化後進行大規模裁員，有員工指控公司無償解僱，零售、商業及成衣業總工會聯同部分員工到利豐大廈門外請願，要求支付3個月工資作解僱補償、2019年年終酬金、及按年資發放獎賞。利豐回應指，所有離任的員工都根據香港現行法例獲得應得的補償，又稱已邀請員工進行會面以討論他們關注的事項，惟他們目前選擇不會面。

利豐表示，就公司沒有支付代通知金、抵消強積金等說法並不正確，對於有關公司要求員工減薪以減低解僱賠償金額， 這個說法並不屬實，所有的遣散費均以員工的原本薪金來計算。

利豐表示，疫情為公司的業務帶來前所未有的嚴重衝擊，與同樣受疫情影響的公司一樣，已再不能向離職員工提供酌情的特惠金。為了充分評估疫情對業務造成的影響，公司將原本在4月分派的酌情表現花紅推遲到6月，即使去年的業績未如理想，公司決定在未來幾週內向合資格的員工發放酌情少量花紅。公司會一如既往進行長期服務獎的安排。

利豐續指，疫情為全球零售業帶來的巨大影響，亦迫使很多公司做出一些非常困難的決定。在小心考慮所有方案後，公司才作出困難但必須的決定，裁減全球少於百分之十的員工。

相關文章：利豐私有化後大裁員　香港採購部7成員工據報遭遣散（第二版）

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香港股票 利豐（00494） 私有化 零售 勞資糾紛 裁員 疫情
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