【中印衝突】印軍無武器捱打？政府澄清有槍但無開火

▲ 【中印衝突】印軍無武器捱打？印度政府澄清：有持槍無開火

中印邊境流血衝突，印度軍隊合共承受20死76傷，另外45官兵被中方俘虜後獲釋，事件令印度莫迪政府飽受國內批評。印度輿論論調亦從「印軍造成數十名解放軍傷亡」，慢慢變成「印軍在沒有武器下被殺」，並流傳出據稱是中國軍隊所用狼牙棒的相片。印度政府則澄清，印度所有邊防官兵都持有武器，只是根據中印協議沒有在衝突中使用槍械。

印度軍方周四（18日）交待了周一中印衝突印方完整傷亡數字，96人死傷統計，比印度傳媒早前猜測中方死傷43至50人以上還多。加上印度傳媒報道中方悉數釋放了45名印軍戰俘，當中更有多名軍官，印度輿論一片哀鴻，怒氣指向中國之餘也指向莫迪政府。

印度最大在野黨「印度國民大會黨」主席拉胡爾甘地（Rahul Gandhi），周四就在社交網站反問「中國怎敢殺死手無寸鐵的士兵？為何我們會送沒有武器的士兵去犧牲？」

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印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）回應拉胡爾甘地言論，澄清所有印度邊防人員都持有武器，尤其是離開駐守地點出行巡邏的時候。蘇杰生指出，6月15日參與加勒萬河谷中印衝突的印度官兵都有武器，只是根據中印1996及2005年協議規定，沒有在衝突中使用槍械。

中國印度1996年《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協定》，第6條第1項規定，中印雙方在邊境實際控制線2公里範圍以內，都不得使用槍械開火或以爆炸品爆破，只有靶場日常射擊訓練除外。

6月15日事件是兩國中印1975年以來首次有人死亡邊境衝突，中印雙方都強調各自官兵沒有開火。解放軍西部戰區發言人張水利大校指出，印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體沖突，造成人員傷亡。

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責任編輯：方圓之