  • 32°C
香港時間 : 2020619日 (五) 16:44
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【數碼轉型】SAP方案助港企加快人力資源數碼轉型

科技 16:22 2020/06/19

分享：

新冠肺炎疫情下，企業無論在業務供應鏈以至員工工作流程上都需要重新調整，是以在家工作、遙距辦公成為新常態，當中的管理亦成為另一難題。

SAP香港就有SAP SuccessFactors，以雲端員工體驗管理解決方案（employee experience management solution），幫助不同行業公司加快人力資源數碼轉型，並強化本地及遙距工作的管理。

數碼化解決方案有助企業制定全面的人力資源數碼轉型路線圖。（資料圖片）

SAP香港總經理Fabian Padilla Crisol表示，智慧企業清楚了解人力資源管理對業務成功至關重要。他們認為擁有高生產力及敬業的員工，可大幅提升企業營運效率並能可持續增長。「同時，他們亦意識到直觀的人力資源科技，例如SAP SuccessFactors，能幫助企業解決人力資源管理的問題，按照不斷轉變的需要而重新調整流程，以幫助企業長遠地加強人力資源管理。」

助規劃人力資源數碼轉型路線

據了解，香港不少大型企業都有使用該方案，行業遍佈酒店、金融、房地產、運輸、零售等。例如休閒、娛樂和旅遊及酒店服務業雲頂香港，就制定了一份全面的人力資源數碼轉型路線圖，以SuccessFactors為核心，並部署於疫情過後陸續推行。這項以科技主導的轉型將支援雲頂香港加強人力資源管理，與其長遠擴展的計劃一致，以管理由16,000名員工組成的龐大郵輪和外站網絡。

>>>【美國大選】特朗普競選廣告涉納粹符號　Facebook極速刪除

>>>【資料被盜】Facebook起訴開發商非法盜取數據　涉及5,000名用戶

此外，銀行工銀亞洲在今年年初，亦採用了SuccessFactors的Employee Central Payroll、Onboarding、Recruiting、Compensation、員工體驗管理(HXM) 套件、人力資本管理（Human Capital Management）解決方案。借助SuccessFactors，該銀行透過提供自助服務工具，提高3,000多名員工的生產效率，簡化了入職和招聘的流程，符合行業的法規和保安規定，並把SuccessFactors融合於原有的系統中。

責任編輯：李彥煒

<<立即參加，如何抓緊中國00後消費商機

相關文章

【數碼轉型】網店取代實體店？　港企勿顧此失彼
2020/05/23
【數碼轉型】網店取代實體店？　港企勿顧此失彼
【數碼轉型】疫情加速轉型　「容器」管理平台需求大
2020/05/26
【數碼轉型】疫情加速轉型　「容器」管理平台需求大
【中小企錦囊】VISA推數碼轉型電子商務方案　助中小型企拓綫上業務
2020/05/27
【中小企錦囊】VISA推數碼轉型電子商務方案　助中小型企拓綫上業務
疫情 酒店 數碼轉型 雲端 銀行 金融 人力資源 在家工作 郵輪 香港

上一篇文章

【假新聞泛濫】手機看新聞成風　社交媒體年輕受眾增

下一篇文章

【5G手機】防彈少年團版Galaxy S20+登陸香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】憂中方獲取數據　美司法部建議加州光纖電纜不連香港
【中美角力】憂中方獲取數據　美司法部建議加州光纖電纜不連香港
【已更新】八達通轉移至Apple Pay　網民指無法領取交通津貼
【已更新】八達通轉移至Apple Pay　網民指無法領取交通津貼
【時代終結】Adobe Flash Player今年12月31日起停止服務
【時代終結】Adobe Flash Player今年12月31日起停止服務
【官方回應】母企爆資安事故　Foodpanda香港：本地400個Email遭洩露
【官方回應】母企爆資安事故　Foodpanda香港：本地400個Email遭洩露
【數據洩漏】Foodpanda母企逾72萬用戶資料遭洩露！香港亦有份
【數據洩漏】Foodpanda母企逾72萬用戶資料遭洩露！香港亦有份
【新iPhone】iPhone 12料9月如期發布　共4款機型
【新iPhone】iPhone 12料9月如期發布　共4款機型