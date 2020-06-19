【數碼轉型】SAP方案助港企加快人力資源數碼轉型

新冠肺炎疫情下，企業無論在業務供應鏈以至員工工作流程上都需要重新調整，是以在家工作、遙距辦公成為新常態，當中的管理亦成為另一難題。

SAP香港就有SAP SuccessFactors，以雲端員工體驗管理解決方案（employee experience management solution），幫助不同行業公司加快人力資源數碼轉型，並強化本地及遙距工作的管理。

▲ 數碼化解決方案有助企業制定全面的人力資源數碼轉型路線圖。（資料圖片）

SAP香港總經理Fabian Padilla Crisol表示，智慧企業清楚了解人力資源管理對業務成功至關重要。他們認為擁有高生產力及敬業的員工，可大幅提升企業營運效率並能可持續增長。「同時，他們亦意識到直觀的人力資源科技，例如SAP SuccessFactors，能幫助企業解決人力資源管理的問題，按照不斷轉變的需要而重新調整流程，以幫助企業長遠地加強人力資源管理。」

助規劃人力資源數碼轉型路線

據了解，香港不少大型企業都有使用該方案，行業遍佈酒店、金融、房地產、運輸、零售等。例如休閒、娛樂和旅遊及酒店服務業雲頂香港，就制定了一份全面的人力資源數碼轉型路線圖，以SuccessFactors為核心，並部署於疫情過後陸續推行。這項以科技主導的轉型將支援雲頂香港加強人力資源管理，與其長遠擴展的計劃一致，以管理由16,000名員工組成的龐大郵輪和外站網絡。

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此外，銀行工銀亞洲在今年年初，亦採用了SuccessFactors的Employee Central Payroll、Onboarding、Recruiting、Compensation、員工體驗管理(HXM) 套件、人力資本管理（Human Capital Management）解決方案。借助SuccessFactors，該銀行透過提供自助服務工具，提高3,000多名員工的生產效率，簡化了入職和招聘的流程，符合行業的法規和保安規定，並把SuccessFactors融合於原有的系統中。

責任編輯：李彥煒

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