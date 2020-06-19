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【考考你】新冠肺炎下那些行業最受惠？

股樓投資 17:28 2020/06/19

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答案是：網購和快遞行業！

數據顯示：內地單是6月份首18日的快遞業務量已完成，按年升近49%，日均2.6億件

疫情爆發期間，大家都足不出戶，轉移到網上活動，在這段時間網購生意大增，成為疫市贏家。不過，除了網店，其實它的周邊行業都一樣財源滾滾呢！說的是快遞行業。國家郵政局監測數據顯示，單是今年6月1日至18日，全國快遞業務量完成46.78億件，同比增長48.66%，有效助推了消費復蘇，為做好「六穩」工作、落實「六保」任務發揮了重要作用。

踏入6月以來，內地快遞日均業務量接近2.6億件，快遞公司在總結近年經驗做法基礎上，全力做好年中旺季服務保障工作。此外，今年的「618」購物節期間，綫上綫下共同參與，為消費市場加速復甦注入強大動力。國家郵政局相關負責人指，天貓、京東、蘇寧和拼多多等電商平台交易紛紛創下新紀錄，快遞業的發展動能也進一步被釋放，持續保持高位增長，反映中國消費市場的巨大潛力。

 

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撰文 : 張以正

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