【上車機會又到 】市傳下季將推逾7千伙新居屋　白表名額或增至逾4200個

市傳指房委會最快今年第三季推售4個全新居屋屋苑，為一眾「無殼蝸牛」再提供上車希望，是次推出居屋涉及4個屋苑，包括包括鑽石山啟翔苑(940伙)、馬鞍山錦駿苑(2,069伙)、粉嶺皇后山山麗苑(3,222伙)、火炭彩禾苑(806伙)，合共約7,037伙，將以市價63折。消息又指，房委會建議將白表比例調高至6成，換句話說，是次將有約逾4,200個白表名額。



房委會2019年推出的新居屋連同33個重售單位，共有4,904個單位出售，以市價59折推售，售價由156萬元至529萬元不等，綠白表比例維持50:50。包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、將軍澳雍明苑、荃灣尚文苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，於去年12月9日起開始揀樓。不過受疫情拖累，曾有約兩個月的時間暫停揀樓，最後銷售期長達半年，於上周五（12日）才完成出售全數單位。



有望於今年第三季推出的2020年新居屋合共約7,037伙，規模是政府復售居屋以來最多。市傳指由於非業主家庭入息中位數上升，今期居屋將以63折推售。房委會也建議將白表比例調高至6成，即是綠白表比例改為40:60，白表人士成功抽中揀樓的機會較以往只有一半機會增加。



即將推出的四個新居屋屋苑有何特色﹖以下逐一分解：



．鑽石山啟翔苑



啟翔苑是2020年度將出售的新居屋唯一的市區盤，是今期的「居屋樓皇」項目位於毗連沙中綫轉車站的鑽石山站上蓋，交通四通八達，也鄰近荷里活廣場，交通及購物也十分便利。但樓花期接近3年，料2023年中才入伙。該盤僅得920個單位，相信最快沽清。

▲ 啟翔苑

．粉嶺皇后山山麗苑



山麗苑的前身是軍營，共提供3,222伙，連同正在興建的皇后山邨7座公屋合共8,865伙，該處已提供逾1.2萬個單位，地盤規模甚大。山麗苑預料2020/21年落成，樓花期較短，不過項目較遠離粉嶺市中心，距離港鐵粉嶺站步行路程逾30分鐘，居民未來出入市區要依賴公共交通工具接駁。

▲ 山麗苑

．火炭彩禾苑



位於火炭禾上墩街的彩禾苑提供約800伙，位置也相對偏遠，距離港鐵火炭站步行路程要約20分鐘。彩禾苑的落成年期為2020/21年，樓花期也不長。

▲ 彩禾苑

．馬鞍山錦駿苑



位於馬鞍山的錦駿苑設有5座，合共提供2,079個單位，料於2022年落成。錦駿苑坐落馬鞍山路與馬鞍山郊野公園之間，該盤距離馬鐵大水坑站，步行路程只需時約3至5分鐘，屋苑附近也設有小巴及巴士前往不同地區，交通便利。項目最大的特色是單位可享美景，皆因項目背山面海，部份單位可享遼闊山景。選址在港鐵馬鞍山線大水坑至恒安兩站之間靠近山邊位置，較為接近大水坑站。

▲ 錦駿苑

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