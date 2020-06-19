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反種族歧視浪潮 黑人牙膏將改名爲__ 牙膏？

環球政經 16:13 2020/06/19

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全球多國的反種族歧視示威蔓延。社會對形容黑人的相關字眼變得越來越敏感。據外電報道，高露潔棕欖公司（Colgate-Palmolive）將會重新檢視和包裝旗下主要於中國市場出售的牙膏品牌「黑人牙膏」，並有機會易名。

相關文章：【免種族歧視】美國攝影師籲 停用「Slave」 和 「Master」術語

路透社報道，高露潔棕欖周四表示，正在評估和改進旗「黑人牙膏（Darlie）」品牌。相關人士又指，雖然黑人牙膏的主要市場為中國地區，但美國對有關種族主義的辯論相當激烈，因此認爲有重新審視的需要。

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「黑人牙膏」的最有代表性的是外包裝上有一個戴著大禮帽並微笑的男人。「黑人牙膏」的原名為Darkie（對非裔的蔑稱），但由於此名字引起外界多番爭論，因此多年前已改名為Darlie，減低相關爭議，但中文「黑人牙膏」名稱不變。今次反種族歧視的浪潮來勢洶洶，看來「黑人牙膏」最後很可能會易名。暫時「黑人牙膏」的新名字未有定案，也許大家也可以發揮創意幫忙想想。

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撰文 : 歐高榮

歧視

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