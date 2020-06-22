  • 32°C
香港時間 : 2020622日 (一) 17:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】萬國數據傳港第二上市　一文看清中概股來港

金融經濟 16:34 2020/06/22

分享：

阿里巴巴 （09988） 自去年11月26日上市，啟動中概股回歸步伐，網易 （09999） 及京東 （09618） 亦已來港上市，中概股仍有逾百企業在美國上市，本文將中概股今年來港上市消息，以一覽形式詳盡收錄。

萬國數據（美：GDS）：

【更新時間：6月22日 16：33】傳最早今年在港第二上市，或集10億美元，萬國數據市值114億美元。

百勝中國（美：YUMC）：

【更新時間：6月19日 15：34】傳秘密遞交在港上市申請，上市規模為20億美元。

【新股IPO】百勝中國據報已遞交上市申請　集資規模20億美元

【更新時間：6月17日 15：51】正商討有關在香港第二上市事宜，公司計劃集資最多20億美元。將本周五將聽取投資銀行的提議。據彭博早前引述消息人士報道，百勝中國正與中金和高盛合作。百勝中國對第二上市不作任何評論。

【更新時間：1月14日 12：44】傳百勝中國正與中金和高盛合作，商討有關在香港第二上市事宜。其中一個消息人士指，百勝最快今年在港第二上市。報道指，討論尚處於初期階段，出售股份細節可能仍會更改。高盛發言人拒絶置評，而百勝中國正與中金未有即時回應查詢。

華住酒店（美：HTHT ）：

【更新時間：6月18日 13：41】傳公司正與財務顧問商討來港作第二上市事宜，，最快計劃今年底來港上市，計劃5億美元至10億美元。華住集團表示並未有回港作第二上市的計劃。

新東方（美：EDU）：

【更新時間：6月8日 18：54】正與部分投資銀行商討來港第二上市的可能性，惟目前尚未就此作出決定，亦未決定委託哪一家銀行協助處理上市事宜。

好未來（美：TAL）：

【更新時間：6月8日 18：54】正與部分投資銀行商討來港第二上市的可能性，惟目前尚未就此作出決定，亦未決定委託哪一家銀行協助處理上市事宜。

拼多多（美︰PDD）：

【更新時間：6月5日 10：49】傳預計將於6月底通過聆訊，7月中上旬正式掛牌。

【更新時間：6月2日 20：26】拼多多（美：PDD）被騰訊 （00700） 旗下騰訊新聞報道指，確定回港第二上市，並確定中金為保薦人之一，拼多多上市團隊原計劃6月中旬交表，但不排除會提速，具體遞交時間暫不清晰，不過，拼多多隨即澄清傳聞。

拼多多發言人向內媒表示，從未與任何中介機構探討過這一計劃，也未與任何交易所有過任何「二次上市」話題的接觸。拼多多又指，公司現金流健康，截至目前的資金儲備和收入增速足以讓「百億補貼」持續多年，暫無任何二次上市計劃。

網易（美：NTES）：

【更新時間：5月5日 14：50】網易（美：NTES）傳已向港交所遞交第二上市申請，最早可能在下半年於港交所 （00388） 掛牌。

【更新時間：1月2日 14：14】港交所 （00388） 正在與網易（美：NTES）及攜程（美：TCOM）就第二上市進行洽談。港交所、網易、攜程均不予置評。

京東（美：JD）：

【更新時間：3月16日 09：58】京東（JD.com）已聘請瑞銀、美國銀行安排在香港第二上市，但現階段仍未向港交所 （00388） 提交機密上市申請。

百度（美：BIDU）：

【更新時間：5月21日 16：16】百度董事長李彥宏於北京出席兩會時稱，很關注美國從政府層面在不斷收緊對中概股的管制，「我們內部也在不斷研討有哪些可以做的事情，這些事情當然包括比如在香港等地的二次上市」。李彥宏續稱，如果是一家好公司，在上市地方有非常多選擇，並不限於美國，所以他不擔心美國政府打壓會對公司業務帶來不可挽回的影響。

《路透》引述消息人士稱，百度正與顧問商討退市的可行性及相關方案，包括探討有關資金及監管規例方面的議題。消息指，退市討論尚處於早期階段，未必會實行。

【更新時間：1月6日 09：16】傳百度最近在港招聘了對接機構的負責人，並接觸了部分在港的大型機構，消息人士指，百度計劃回港有的進度可能比攜程等更快。

攜程（美：TCOM）：

【更新時間：1月2日 14：14】港交所 （00388） 正在與網易（美：NTES）及攜程（美：TCOM）就第二上市進行洽談。港交所、網易、攜程均不予置評。

香港股票 中國概念股 香港交易所（00388） 李彥宏 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） IPO 第二上市 集資

上一篇文章

【港交所股價】港交所破頂見312元　林鄭︰推動ETF納入深港通（第二版）

下一篇文章

【中美角力】陳茂波：中美衝突若升溫 全球復甦之路更艱難
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【派1萬變2萬】滙豐：現金派發計劃可參與額外1萬元抽獎　登記即享10厘息
【派1萬變2萬】滙豐：現金派發計劃可參與額外1萬元抽獎　登記即享10厘息
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【滙豐中銀登記】政府派錢一萬　滙豐中銀登記攻略
【派錢一萬】200萬人已登記 中銀渣打至少八成客循數碼渠道登記
【派錢一萬】200萬人已登記 中銀渣打至少八成客循數碼渠道登記