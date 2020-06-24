【新股IPO】中通快遞傳港第二上市　一文看清中概股來港

阿里巴巴 （09988） 自去年11月26日上市，啟動中概股回歸步伐，網易 （09999） 及京東 （09618） 亦已來港上市，中概股仍有逾百企業在美國上市，本文將中概股今年來港上市消息，以一覽形式詳盡收錄。

中通快遞（美：ZTO）：

【更新時間：6月23日 23：00】據日經新聞報道，中通快遞正就來港第二上市與投資銀行接洽中。

萬國數據（美：GDS）：

【更新時間：6月22日 16：33】傳最早今年在港第二上市，或集10億美元，萬國數據市值114億美元。

百勝中國（美：YUMC）：

【更新時間：6月19日 15：34】傳秘密遞交在港上市申請，上市規模為20億美元。

【新股IPO】百勝中國據報已遞交上市申請 集資規模20億美元

【更新時間：6月17日 15：51】正商討有關在香港第二上市事宜，公司計劃集資最多20億美元。將本周五將聽取投資銀行的提議。據彭博早前引述消息人士報道，百勝中國正與中金和高盛合作。百勝中國對第二上市不作任何評論。

【更新時間：1月14日 12：44】傳百勝中國正與中金和高盛合作，商討有關在香港第二上市事宜。其中一個消息人士指，百勝最快今年在港第二上市。報道指，討論尚處於初期階段，出售股份細節可能仍會更改。高盛發言人拒絶置評，而百勝中國正與中金未有即時回應查詢。

華住酒店（美：HTHT ）：

【更新時間：6月18日 13：41】傳公司正與財務顧問商討來港作第二上市事宜，，最快計劃今年底來港上市，計劃5億美元至10億美元。華住集團表示並未有回港作第二上市的計劃。

新東方（美：EDU）：

【更新時間：6月8日 18：54】正與部分投資銀行商討來港第二上市的可能性，惟目前尚未就此作出決定，亦未決定委託哪一家銀行協助處理上市事宜。

好未來（美：TAL）：

【更新時間：6月8日 18：54】正與部分投資銀行商討來港第二上市的可能性，惟目前尚未就此作出決定，亦未決定委託哪一家銀行協助處理上市事宜。

拼多多（美︰PDD）：

【更新時間：6月5日 10：49】傳預計將於6月底通過聆訊，7月中上旬正式掛牌。

【更新時間：6月2日 20：26】拼多多（美：PDD）被騰訊 （00700） 旗下騰訊新聞報道指，確定回港第二上市，並確定中金為保薦人之一，拼多多上市團隊原計劃6月中旬交表，但不排除會提速，具體遞交時間暫不清晰，不過，拼多多隨即澄清傳聞。

拼多多發言人向內媒表示，從未與任何中介機構探討過這一計劃，也未與任何交易所有過任何「二次上市」話題的接觸。拼多多又指，公司現金流健康，截至目前的資金儲備和收入增速足以讓「百億補貼」持續多年，暫無任何二次上市計劃。

網易（美：NTES）：

【更新時間：5月5日 14：50】網易（美：NTES）傳已向港交所遞交第二上市申請，最早可能在下半年於港交所 （00388） 掛牌。

【更新時間：1月2日 14：14】港交所 （00388） 正在與網易（美：NTES）及攜程（美：TCOM）就第二上市進行洽談。港交所、網易、攜程均不予置評。

京東（美：JD）：

【更新時間：3月16日 09：58】京東（JD.com）已聘請瑞銀、美國銀行安排在香港第二上市，但現階段仍未向港交所 （00388） 提交機密上市申請。

百度（美：BIDU）：

【更新時間：5月21日 16：16】百度董事長李彥宏於北京出席兩會時稱，很關注美國從政府層面在不斷收緊對中概股的管制，「我們內部也在不斷研討有哪些可以做的事情，這些事情當然包括比如在香港等地的二次上市」。李彥宏續稱，如果是一家好公司，在上市地方有非常多選擇，並不限於美國，所以他不擔心美國政府打壓會對公司業務帶來不可挽回的影響。

《路透》引述消息人士稱，百度正與顧問商討退市的可行性及相關方案，包括探討有關資金及監管規例方面的議題。消息指，退市討論尚處於早期階段，未必會實行。

【更新時間：1月6日 09：16】傳百度最近在港招聘了對接機構的負責人，並接觸了部分在港的大型機構，消息人士指，百度計劃回港有的進度可能比攜程等更快。

攜程（美：TCOM）：

【更新時間：1月2日 14：14】港交所 （00388） 正在與網易（美：NTES）及攜程（美：TCOM）就第二上市進行洽談。港交所、網易、攜程均不予置評。