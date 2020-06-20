【BB總裁論遊戲@iM網欄】鯨魚→海豚→小魚 如何保持遊戲玩家生態平衡？

隨着社會的發展，互聯網愈來愈普及，對人們生活的影響也愈來愈大。不可否認的是，Internet已經慢慢滲透到我們日常生活中的各個領域，而發展蓬勃的遊戲產業正是其中的典型代表。進入2020年，新冠疫情的突發，牽動着全世界人的心，同時，我們可以看到，疫情期間不少人居家隔離，以遊戲為代表的「宅經濟」打破了地域限制，豐富了人們的數碼娛樂生活，成為了大眾文化娛樂和社交的一種方式，也成為了疫情期間逆勢上揚的行業之一。



而對於「遊戲」及其背後的「遊戲世界」，相信大家都比較陌生，借此機會，也想和大家一起聊聊遊戲。第一期的話題，主要帶大家從簡單的遊戲運營邏輯來細看遊戲行業。



首先，何為遊戲營運？從定義上來說，遊戲營運是在遊戲的整個生命週期里，把一款遊戲推出，有計劃地實施產品運作策略和營銷手段，使玩家不斷瞭解遊戲、參與遊戲並最終付費的過程。簡單說，遊戲運營是維持遊戲世界有序經營的規則創造者與執行者。



在遊戲裏，玩家們能夠體驗到不同的角色和身份，而同時，也會因為對遊戲的投入程度不同被劃分為幾個核心群體，例如「大R」（鯨魚）、「中R」（海豚）和「小白」（小魚），而不同的群體在遊戲中自然是擁有不同的遊戲體驗與感受。也正是因為有了這些不同的群體，構成了豐富的遊戲社會，提升了遊戲的趣味性。



但是，在這樣的遊戲世界里，如何保持遊戲生態平衡及公平性？而不會出現「亂套」，讓不同群體的玩家都能感受到遊戲帶來的樂趣。遊戲營運廠商需要通過系列的營運手段，不斷提升用戶群組活躍度及用戶黏性，維持玩家的平衡。遊戲運營商們掌握了遊戲現存的BUG、玩家反饋、數據報告，能清晰地瞭解產品所處的生命週期、競爭狀況，從而制定延長產品生命週期的版本計劃，不斷推出新版本、新玩法、新內容，提升版本體驗，確保競技體系和玩家的健康度，令用戶保持持久的期待。同時，對已經流失的用戶加以研究，瞭解流失的等級、關卡和原因，為遊戲優化做準備。



除此之外，在長綫的遊戲營運中，運營商們還需要根據特定的階段所遇到的局面進行審時度勢的調整與創新。創夢天地就在遊戲本地化上實現了創新突破，我們挑選全球的精品遊戲，例如《神廟逃亡》、《地鐵跑酷》等，通過獲取源代碼授權後，進行符合本地玩家特徵的本地化研發和營運，推動海外遊戲在中國成為「爆款」。另外，遊戲營運商還需要積極分析細分運營的層次和模式，努力地周全各種因素，去打造更大的利益空間和遊戲平台營運的生態。



這次關於遊戲營運的分享就到這裡了，想要瞭解遊戲世界背後更多的趣事嗎？密切關注下回分解。

作者_創夢天地聯合創辦人 高煉惇簡介： 逾20年遊戲開發及發行經驗，是目前唯一帶領遊戲公司上市2次的香港人。 憑藉其出色的營銷才能和海外資源，成功拿下國內外大作《地鐵跑酷》、《神廟逃亡》等代理權，推動創夢天地成為中國最大的獨立的手游發行平台。

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