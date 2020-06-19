政府開設逾700個時限職位　29日截止申請

新冠肺炎疫情打擊全球經濟，不少「打工仔」因而失業。政府在「防疫抗疫基金」預留60億元，於未來2年，在公營及私營界別創造約30 000個有時限的職位。當中各決策局和部門合共開設超過700個處理行政和文書工作的有時限職位，提供就業機會。

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公務員事務局發言人今日（19日）表示，現時預計招聘約300名行政服務助理和約430名支援服務助理，分別處理行政和文書工作，所有符合有關入職條件的香港特別行政區永久性居民均可申請。

不過要留意，受聘人士預期最早於9月獲通知結果，如獲錄用，將以按非公務員合約條款受聘，聘用期不超過12個月。行政服務助理一職的申請人須持有本港大學頒發的學士學位，或具同等學歷，適合大學畢業生申請。有關職位現正接受申請，截止申請日期為本月29日（周一）。

有關詳細要求和申請方法，請瀏覽公務員事務局網頁。

行政服務助理會被調派到各決策局或部門工作，主要負責提供行政支援，包括人力資源管理、部門行政、一般行政支援、地區行政及委員會和議會支援服務、行政和政策支援、計劃管理、規管職責和投訴管理、財政資源管理、活動統籌和系統／項目規劃與發展等。

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