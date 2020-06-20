【疫市求生】童裝老闆開熔噴布廠「中伏」　機器夜半爆炸、出產布比紙巾還薄

疫情關係，浙江一名原本開設童裝工廠的老闆任坤鵬因服裝銷售量差，三月底開設熔噴布工廠。惟機器生產出來的熔噴布厚度不均，甚至比紙巾更薄，根本不能用於口罩內，因而遭到口罩廠退貨及索償，賺不到錢之餘還欠債400萬，結果妻子迫於無奈，只能開直播促銷賣不出去的童裝。

▲ 任在3月底開設熔噴布工廠。

機器夜半爆炸、出產布比紙巾還薄

任稱，3月底打算開設熔噴布工廠時，發現湖州有一間甚有名氣的熔噴布機器工廠「德瑪克」，考察幾天後決定購買機器。其後因訂單不斷，他拿出約200萬人民幣儲蓄再借了400萬，前後共投資近600萬人民幣，購置機器及原料等，預料利潤能高達800萬元，惟機器兩個月來未生產過合規格的熔噴布，更試過夜半爆炸，任始得悉，機器根本沒有合格證。

▲ 由於熔噴布不合格，口罩工廠老闆均上門退貨及追討賠償。(網上截圖)

由於熔噴布不合格，口罩工廠老闆均上門退貨及追討賠償。任曾經親身到「德瑪克」，望退回機器。但發現有幾位同樣被騙的客戶情況跟他一樣，更有人危站窗外大喊還錢。追討無望，任仍表示希望能東山再起，研究生產高品質的熔噴布。

內地網民卻紛紛認為，事主只是投機，不值得可憐。亦有人表示，事主到機器廠考察了四天，居然不知道機器是不合格的產品，懷疑他只是想賺了快錢再算。

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