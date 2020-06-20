  • 32°C
香港時間 : 2020620日 (六) 16:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市求生】童裝老闆開熔噴布廠「中伏」　機器夜半爆炸、出產布比紙巾還薄

環球政經 16:24 2020/06/20

分享：

疫情關係，浙江一名原本開設童裝工廠的老闆任坤鵬因服裝銷售量差，三月底開設熔噴布工廠。惟機器生產出來的熔噴布厚度不均，甚至比紙巾更薄，根本不能用於口罩內，因而遭到口罩廠退貨及索償，賺不到錢之餘還欠債400萬，結果妻子迫於無奈，只能開直播促銷賣不出去的童裝。

任在3月底開設熔噴布工廠。

機器夜半爆炸、出產布比紙巾還薄

任稱，3月底打算開設熔噴布工廠時，發現湖州有一間甚有名氣的熔噴布機器工廠「德瑪克」，考察幾天後決定購買機器。其後因訂單不斷，他拿出約200萬人民幣儲蓄再借了400萬，前後共投資近600萬人民幣，購置機器及原料等，預料利潤能高達800萬元，惟機器兩個月來未生產過合規格的熔噴布，更試過夜半爆炸，任始得悉，機器根本沒有合格證。

由於熔噴布不合格，口罩工廠老闆均上門退貨及追討賠償。(網上截圖)

由於熔噴布不合格，口罩工廠老闆均上門退貨及追討賠償。任曾經親身到「德瑪克」，望退回機器。但發現有幾位同樣被騙的客戶情況跟他一樣，更有人危站窗外大喊還錢。追討無望，任仍表示希望能東山再起，研究生產高品質的熔噴布。

內地網民卻紛紛認為，事主只是投機，不值得可憐。亦有人表示，事主到機器廠考察了四天，居然不知道機器是不合格的產品，懷疑他只是想賺了快錢再算。

 

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 梁翠麗

人民幣 疫情 銷售 口罩 產品 儲蓄

上一篇文章

業主心雄反價　買家追價追到氣咳？

下一篇文章

【中印衝突】印度抵制中國手機　對小米影響有幾大?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
張柏芝劈價賣豪宅　放盤多年終有人要
張柏芝劈價賣豪宅　放盤多年終有人要
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【新股IPO】金融街物業招股籌6.8億　女股神劉央出手助攻
【新股IPO】金融街物業招股籌6.8億　女股神劉央出手助攻
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
【股票新手】交易期權誤以為負債566萬元　20歲美國新手小股民自殺亡
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助
90後港大生倡「抽屜式」房屋設計　獲九倉35萬海外實習資助