【疫市營商】O2O 營銷模式　如何救零售？

近來零售業市道低迷，根據政府統計，今年4月零售業銷售貨值，較去年同月錄得高達36.1%跌幅，實體零售店更加大受影響。面對接踵而來的挑戰，一眾零售店家需要重新審視營運策略。



O2O 營銷（Online to Offline 線上線下模式）絕對是有效的方案之一，不僅可以讓店家在短期內吸納更多顧客，在充滿不確定性的環境下持續業務發展，更加能夠為客人帶來貼身且獨特的購物體驗，增加商店的長期競爭優勢。 究竟，O2O 營銷模式有甚麼好處？



接觸更多潛在顧客 加大顧客群

實體店若不利用互聯網提高曝光率，宣傳範圍便只會侷限於店舖所在的區域。然而，目前人們仍然減少外出，實體店店家應把握機會同時開拓網店，將網店與實體店結合，保留舊有顧客同時吸引潛在客群，達至相輔相成的效果。

建立網店後，在舊有顧客方面，店家可以在實體店宣傳網店，讓客人得悉有多一個渠道購買商品，穩定收入來源；在吸引新顧客方面，店家則可運用不同工具如 SEO、投放關鍵字廣告、Facebook 廣告等，讓新顧客即使足不出戶，在搜尋引擎及社交媒體平台上即可接觸你的品牌及在線上購買產品。



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利用數據分析 創造線上線下銷售策略

網購越來越受歡迎，不少店家會因此認為網店可以取代實體店，但其實不然。香港生活便利，一出門就是林林總總的商店，不少香港人習慣親眼看過商品才購買，在顧客角度而言，實體店是信心的保證。故此，實體店跟網店要互相配合，才有助店家掌握全面線上線下銷售策略，為顧客提供合適且稱心的顧客服務。

譬如，一個顧客在網上搜尋心頭好，其後或會到實體店了解商品的外貌、品質等，然後考慮一會，再決定到網店購買。這個購買過程間，實體店能大大引起顧客的購買意欲；另一方面，顧客若曾瀏覽某款商品，店家可通過數據分析得知，並傳送提醒購買訊息，推廣類似的商品介紹及行銷活動，進一步提升交易機會。



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提供獨特顧客服務

透過完善的整合服務，店家更加能夠輕而易舉地同步整合線上線下會員、訂單、商品及庫存資料，建立顧客數據庫。顧客不論在實體店或網店購物，只需提供簡單的會員資料，店家即可充分了解顧客在線上及線下的活動、喜好、消費習慣，從而推銷他感興趣的商品，客製化獨特且貼心的購物體驗，加強顧客對品牌的忠誠度。

再者，透過分析數據，店家對線上線下顧客的特性一目了然，輕鬆瞭解數據趨勢，配合社交平台等多方渠道，制定有效的宣傳活動等，打造完善的行銷方案。

O2O 將成為新零售的大趨勢，根據 SHOPLINE 發布的《 2018 下半年至 2019 年電商白皮書》，超過一半（52.5%）網店店家也同時經營實體店，兩成店家（21.6%）表示 O2O 線上線下的發展模式是日後發展方向。



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