【中美角力】被指在華為事件上勾結美國　滙豐急澄清：繼續為中國經濟做出自己貢獻

內地官方媒體《環球時報》英文版，在周三（17日）報道中，提及該行在華為孟晚舟案中「與美國政府勾結」。今日滙豐中國透過微信號急澄清，指注意到網絡上出現有關滙豐的一些具有誤導性的傳言，缺乏事實依據。

滙豐指中國是滙豐集團重要的戰略性市場。150多年來，植根中國，從未間斷為內地服務。改革開放40多年來，滙豐更是中國經濟和社會發展的堅定支持者和積極參與者。

滙豐亦指在未來將繼續在業務、服務、人才和技術等各方面增加對內地市場的投入，一如既往地為中國經濟的可持續發展做出自己的貢獻。

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附澄清全文：

近日，我們注意到網絡上出現有關匯豐的一些具有誤導性的傳言，缺乏事實依據。我們希望就此做出改變。

150年來，我們植根中國，從未間斷對內地的服務。改革開放40年來，匯豐更是中國經濟和社會發展的堅定支持者和積極參與。

未來，我們將繼續在業務，服務，人才和技術等各方面增加對內地市場的投入，一如既往地為中國經濟的可持續發展做出自己的貢獻。

同時，我們也希望社會理性對待，客觀評價國際銀行在中國改革開放進程中所發揮的積極作用。

匯豐銀行（中國）有限公司

2020年6月19日