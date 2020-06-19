【港股追蹤】有隻股受惠疫情第二波　仲有大行加持

北京市政府周三（17日）宣布，將應急響應級別由3級提升至第2級，及後有多班航班停飛，鐵路又實施免收手續費退票，令外界擔心內地疫情有爆發第二波之風險。早前疫情嚴峻時有炒作的醫藥板塊，又再次落鑊炒，除藥股外，網上醫療領域的平安好醫生（01833）及阿里健康（00241）亦有資金流入，特別是後者，今日最多升超過10%，高見22.8元，再創上市新高，最終收報22.05元，全日升7.6%。

單計6月，股份已累升超過20%，不過仍然獲大行唱好，中信證券報告指，互聯網醫療明顯政策利好，公司有望借助醫藥及電商板塊優勢，延伸互聯網醫療生態，把握數字化新基建機遇，進一步建立盈利模式，維持對股份評級為「增持」。

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大行花旗早前挑選中資股首選名單，當中包括6隻中資股，阿里巴巴（09988）、中生製藥（01177）及阿里健康等均榜上有名，該行更指鍾愛H股多於A股。

醫藥股今年在疫情下受惠，成為資金鍾愛的炒作對象，早前疫情緩和後，板塊經過一輪整固，現時又借消息面再炒過，估計短期板塊升勢仍會持續，惟留意受惠的只會是有能力製造疫苗的公司，故炒作主題只會一閃即逝，宜以短綫操作較佳。

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