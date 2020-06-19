  • 32°C
香港時間 : 2020619日 (五) 16:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】有隻股受惠疫情第二波　仲有大行加持

股樓投資 15:47 2020/06/19

分享：

北京市政府周三（17日）宣布，將應急響應級別由3級提升至第2級，及後有多班航班停飛，鐵路又實施免收手續費退票，令外界擔心內地疫情有爆發第二波之風險。早前疫情嚴峻時有炒作的醫藥板塊，又再次落鑊炒，除藥股外，網上醫療領域的平安好醫生（01833）及阿里健康（00241）亦有資金流入，特別是後者，今日最多升超過10%，高見22.8元，再創上市新高，最終收報22.05元，全日升7.6%。

單計6月，股份已累升超過20%，不過仍然獲大行唱好，中信證券報告指，互聯網醫療明顯政策利好，公司有望借助醫藥及電商板塊優勢，延伸互聯網醫療生態，把握數字化新基建機遇，進一步建立盈利模式，維持對股份評級為「增持」。

相關文章：【港股追蹤】兩星期時間做到啲咩？　大摩話呢隻股15日內已經可以升3成

大行花旗早前挑選中資股首選名單，當中包括6隻中資股，阿里巴巴（09988）、中生製藥（01177）及阿里健康等均榜上有名，該行更指鍾愛H股多於A股。

醫藥股今年在疫情下受惠，成為資金鍾愛的炒作對象，早前疫情緩和後，板塊經過一輪整固，現時又借消息面再炒過，估計短期板塊升勢仍會持續，惟留意受惠的只會是有能力製造疫苗的公司，故炒作主題只會一閃即逝，宜以短綫操作較佳。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

撰文 : 古植平

相關文章

【港股追蹤】京東618下單金額超2600億　創紀錄新高
今日
【港股追蹤】京東618下單金額超2600億　創紀錄新高
【趣話財經】蘋果華為由手機鬥到手錶　傳統錶業成最大輸家？
今日
【趣話財經】蘋果華為由手機鬥到手錶　傳統錶業成最大輸家？
【新股IPO】綠城管理通過上市聆訊　集資額近20億元
今日
【新股IPO】綠城管理通過上市聆訊　集資額近20億元
【香港經濟】本港5月份破產呈請激增至2079宗　創03年6月以來新高
今日
【香港經濟】本港5月份破產呈請激增至2079宗　創03年6月以來新高
【港股追蹤】「生發發」重見300元　港交所能否打破見頂宿命？　
今日
【港股追蹤】「生發發」重見300元　港交所能否打破見頂宿命？　
疫情 阿里健康（00241） H股 香港股票

上一篇文章

港島納米盤當災　5年前買都要蝕

下一篇文章

【香港經濟】本港5月份破產呈請激增至2079宗　創03年6月以來新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大預言家】新冠肺炎好大件事？　德銀預言4大災難事件將摧毀全球經濟　
【大預言家】新冠肺炎好大件事？　德銀預言4大災難事件將摧毀全球經濟　
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【舖租大減】霸氣屯門舖業主寧劈租4成也不願引入民生租客　最後哪位租客成功進駐﹖
【舖租大減】霸氣屯門舖業主寧劈租4成也不願引入民生租客　最後哪位租客成功進駐﹖
【零售寒冬】要錢唔要貨　ZARA大減價套現救亡？
【零售寒冬】要錢唔要貨　ZARA大減價套現救亡？
業主低市價賣樓　原因估你唔到
業主低市價賣樓　原因估你唔到