【芳香滿溢@iM網欄】《機智醫生生活》平淡中見真情 鳶尾花及薰衣草精油抗氧化安神

由於新冠肺炎的關係，女士都宅在家中煲韓劇。若問韓劇Top 10，《機智醫生生活》肯定榜上有名。整套劇圍繞「醫生5人幫」之間的友情、親情、愛情、醫院生活。5人相識20年，又在同一醫院工作，每天見面及每月夾band，彼此之間感情真緻，細膩，沒有一般醫療劇集的勾心鬥角，只是淡淡的，平實的，反而令人印象難忘。

肝膽胰外科助理教授李翊晙（曹政奭飾）、小兒外科助理教授安政源（柳演錫飾）、胸腔外科副教授金雋婠（鄭敬淏飾）、婦產科助理教授楊碩亨（金大明飾）、神經外科副教授蔡頌和（田美都飾），這5人都充滿魅力，聚在一起產生的火花，實在討喜。

其中一集講蔡頌和醫生發現乳房有硬塊，她背著好友們自己去檢查，直到要去聽報告才跟大家說。看著4個男性好友，焦急地想透過電話問出結果實在好笑，他們的擔心全都寫在臉上，看著看著，筆者也頓時緊張起來。隔天蔡頌和早上要去看報告，他拒絕了雋婠的陪同，但剛完成手術的翊晙卻出現了，一直在默默支持她。頌和醫生得知結果屬良性後，回到醫院準備門診，碩亨、政源、雋婠、翊晙幾乎同一時間，分別到場問候，這樣的友情昇華，邊看邊感動不已！

同時間，亦令我想起與中學同學們合組的一個姐妹群組，雖然不常聚在一起，但每次見面總有說不完的話題。我們可以BBQ一整天，由中午一直燒到晚上十時許，天南地北，無所不談，每次都格外珍惜難得維繫多年的友情！

說回芳療，在芳療界有2種花的花語代表友情，一是鳶尾花（Iris，Iris Tectorum），它的花語是永恆的友誼。二是薰衣草（Lavender，Lavandula Angustifolia），它象徵愛情與友情。在友情上，代表朋友之間既真誠又坦率的相待。二者中較常用且價錢便宜的是薰衣草精油。而鳶尾草精油由於價格高昂，故甚少在配方中看見它的踪影。

先說鳶尾花精油，精油公司不是以花萃取，而是以根部蒸餾而成，由於價錢昂貴，一般很少加進配方裡。鳶尾花希臘文有彩虹之意，而希臘神話則是彩虹女神，由於這精油有極高的抗氧化及保濕功效，既可促進肌膚新陳代謝，讓肌膚重生，亦可平衡油脂、收毛孔及美白。同時也能讓情緒放鬆，內心變得清明，感受幸福感。相交20年的5人幫彼此關懷，單是想像他們的友情，都感到幸福滿溢。

薰衣草精油被公認為最具有鎮靜，舒緩及催眠的作用。它可提神醒腦，增強記憶，幫助學習。此外，亦可安神助眠。學習芳療，初哥首選是薰衣草精油，因為它的氣味清香，沒多少人會抗拒，加上它是「萬能油」，除了擴香吸聞它的香氣外，筆者在富士山河口湖「香水之舍」商店，買了用薰衣草乾花絮造成的眼罩、枕頭、香包，把它們放在身旁睡覺，晚上會一覺好眠！或用薰衣草精油，滴2滴在枕頭，也能安睡！

作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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