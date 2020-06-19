港島納米盤當災　5年前買都要蝕

樓市交投氣氛好轉，部分業主趕住沽貨走人。中原陳凱超說，筲箕灣柏匯高層J室，實用面積211平方呎，原叫價538萬元放售，終減價18萬元，以520萬元易手，實用呎價24,645元。據資料顯示，原業主於2015年8月，以506萬元買入單位，持貨5年，現帳面僅賺14萬元，單位升值2.8%。

參考差餉物業估價署數字，2015年8月，即原業主購買上述單位時，A類單位（實用面積431平方呎以下）樓價指數報337.1點。及至今年4月，樓價指數報416.4點，升約23.5%。換言之，上述單位樓價跑輸大市。值得留意的是，雖然原業主帳面賺14萬元，惟連稅、佣金及其他洗費計，料業主明賺暗蝕。

事實上，納米樓過去數年如雨後春筍湧現，深受首置族歡迎，就連十優港姐麥明詩，也與家人連購三伙。納米樓之所以受歡迎，皆因政府當年為樓宇按揭設限，只有400萬以下的物業，才可承造九成按揭，若首價預算不多，只能選擇這些納米樓。

不過，去年10月，政府宣布放寬首置按揭限制，800萬以下的物業，也可承造九成按揭，即令納米樓吸引力大減，就連投資者也看淡納米樓前景。若看近期納米樓成交，其實業主大多只能微賺，實際卻連稅蝕讓。

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