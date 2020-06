【博爾頓新書】「如公開舊情人艷照」納瓦羅狠批

美國前白宮國安顧問博爾頓(John Bolton)出書大爆美國總統特朗普(Donald Trump)醜聞。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)批評博爾頓的行為,如像公開前情人艷照,只為報復特朗普。

納瓦羅接受霍士新聞訪問時透露:

「他(博爾頓)乞求,從字面上乞求,我看到他乞求希望擔任國家安全顧問。」

(He begged, he literally begged and I saw him beg to try to get in to be the national security adviser.)

納瓦羅又指,博爾頓一直對中國事務都不太關心,對他批評特朗普對華政策軟弱感到意外,又指博爾頓只是為了錢才出書。

納瓦羅形容,博爾頓「令人驚訝地」(surprisingly)是他在白宮見過的「最糟糕的官員」(worst administrators)之一。

納瓦羅斥博爾頓,在錯誤地宣稱外國敵人擁有大規模殺傷性武器之後,博爾頓負責將美軍帶入與伊拉克的昂貴而毫無結果的戰爭。

納瓦羅形容,博爾頓的行為如像公開前情人艷照,又指博爾頓在離開布殊政府時,都有做相若的行徑。

