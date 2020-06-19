【博爾頓新書】「如公開舊情人艷照」納瓦羅狠批

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【中美角力】特朗普：中國故意散播疫情 打擊他國經濟
美國前白宮國安顧問博爾頓（John Bolton）出書大爆美國總統特朗普（Donald Trump）醜聞。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）批評博爾頓的行為，如像公開前情人艷照，只為報復特朗普。
納瓦羅接受霍士新聞訪問時透露：
「他（博爾頓）乞求，從字面上乞求，我看到他乞求希望擔任國家安全顧問。」
（He begged， he literally begged and I saw him beg to try to get in to be the national security adviser.）
納瓦羅又指，博爾頓一直對中國事務都不太關心，對他批評特朗普對華政策軟弱感到意外，又指博爾頓只是為了錢才出書。
納瓦羅形容，博爾頓「令人驚訝地」（surprisingly）是他在白宮見過的「最糟糕的官員」（worst administrators）之一。
納瓦羅斥博爾頓，在錯誤地宣稱外國敵人擁有大規模殺傷性武器之後，博爾頓負責將美軍帶入與伊拉克的昂貴而毫無結果的戰爭。
納瓦羅形容，博爾頓的行為如像公開前情人艷照，又指博爾頓在離開布殊政府時，都有做相若的行徑。
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責任編輯：楊心悅