【Kawaii生活百貨@iM網欄】祝湯洛雯和馬國明幸福快樂！

娛樂圈沉靜了一段時間，最近終於再有熱話，其中一則當然是「香港電影工作者逆境支援計劃」發放9,000元給幕前從業員。有些朋友說沒收到通知怎樣申請，有些收到支票的藝人被轟家境富裕不應該拿該9,000元，應留給有需要的人。我身邊有藝人看到身邊朋友拿到，才知道有這支援計劃！這反映了什麼？這反映支援計劃宣傳度不足？有藝人知道申請也沒有通知身邊同樣沒工開的藝人朋友？娛樂圈不夠團結？娛樂圈人太多通知不來？其實一牽涉錢銀，意見和想法一定多，本來是一個好好的支援計劃，都會給人家說得支離破碎，好人難做。

另外一件全成熱話的娛樂熱爆事件，當然是馬國明和湯洛雯的「明湯戀」。戀上好姊妹好兄弟的前度，在現實生活當中也常發生。如果你記得梁朝偉、曾華倩、劉嘉玲這關係也是！GEM、JW 亦是這樣！我身邊都聽過不少，其中一則是兩個圈中人，男的不喜歡女的太「黐身」所以分手，分手之後男的好兄弟常安慰女方，最後還結婚生子。筍盤馬明今次比上次認愛來得舒服坦白，湯洛雯影響馬明的生活確不少，你看馬明貼文的照片就知道，比以往進步很多。愛情最重要是適當的時候遇上對的人，祝「明湯戀」幸福快樂，早日修成正果！

作者_Kawaii簡介： 節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

更多Kawaii生活百貨@Kawaii的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！