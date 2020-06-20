【清酒新世界@iM網欄】迦瑪射線照射 射出「美山錦」淡麗酒質（下）

米．下

上次我介紹了關於酒造米、食用米及有機米的區別，還有略略簡單地介紹了酒米之王「山田錦」，還沒看的讀者們，有興趣的話，可以查看一下上篇啊！甚麼？都看了？謝謝各位的支持！雖然我廢話好像多了點...... 但都是真心話...... 事不宜遲，我們繼續介紹一下上一次提及的其他酒米，這包括「美山錦」、「五百萬石」、「雄町」和「彗星」。

雖然「美山錦」是一種經過迦瑪射線照射，然後基因突變產生出來的一種新酒米，但卻能讓很多酒匠赤身擁抱及喜愛的一款酒米，這樣說我也開始害羞起來，哈哈！ 所以「美山錦」是日本酒米產量排行第三的米種，現在以長野縣為主要栽種地。香氣和味道都比較纖細，擁有淡麗輕快的酒質！忘了説「美山錦」的祖先了，如果想知道可以去看看關於夢幻酒米的「龜之尾」呀！

「五百萬石」其實跟「雄町」有點相似，唯一有一樣是真的真的真不一樣，很重要所以要說三次，由於「雄町米」很難生長，它們的體質比較硬，體型也比較高大，導致穀物在種植時容易折斷，令產量變得很少，也是少數釀酒師能夠好好運用的一種酒米，所以釀出來的酒，在價錢上都會因而上升；除此之外，「五百萬石」會擁有淡麗辛口的水果香，「雄盯」就有香醇卻複雜的味道、長久的餘韻和味道的多重變化！其實也難怪它們相似，因為五百萬石含有雄町的基因。

最後就是北海道的酒米特產 「彗星」，這個米種在北海道可以被稱作三大新星之一；「彗星米」在2007年被研發，它卻是爺爺級酒米「初雫」和三大新星之一的「吟風」的孩子，風格都會是淡麗辛口為主。那為甚麼要把「彗星」凸顯出來呢？在專欄的第一篇，我提及到有關米含有的蛋白質越高的話，顯然雜味自然越多，但「彗星」的特別之處就是，它的蛋白質含量較低，所以雜味自然少；「彗星米」體積較大，硬度卻很高，通常這種米特別適合釀製大吟釀級數的。

介紹了那麼多，是時候介紹給大家一些清酒了，這回有兩款性價比高的清酒，「國士無双」的北海道限定純米大吟釀以及「華姫櫻」的「紫雅」。「國士無双」的北海道限定，是利用了「彗星米」釀製，風格以清麗梨香，略辛口而爽快配搭；而「華姫櫻」的「紫雅」，是利用了「雄町米」的純米吟釀酒，風格偏向略帶甘甜，結構明顯，收結味濃厚！對這兩款酒都有興趣的人歡迎到尖沙咀Sake Moment去看看，下回我會為大家介紹「水」對清酒的重要性，我們下星期再見！

作者_Chris Wong簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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